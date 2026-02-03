डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान में चिंता बढ़ाने वाली दो बातें, पर भारत सरकार के जवाब का इंतजार

संक्षेप: जानकारों का कहना है कि यदि भारत ने ऐसी दो प्रतिबद्धताएं जताई हैं तो इससे कुछ चिताएं बढ़ सकती हैं। जैसे रूस से तेल खरीद बंद करना कूटनीतिक मोर्चे पर एक रास्ते को भी रोकने जैसा है। रूस और भारत के रिश्ते वैश्विक नीति में एक संतुलन का काम करते रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के उत्पादों पर लगने वाले 25 फीसदी टैरिफ को घटाकर 18 पर्सेंट कर दिया है। इसका ऐलान खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यह फैसला तब हुआ है, जबकि भारत ने रूस से तेल खरीद बंद करने पर सहमति जताई है। ट्रंप का कहना है कि इससे यूक्रेन में जंग को रोकने में मदद मिलेगी, जहां हर रोज या हर सप्ताह ही हजारों लोग मारे जा रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और दावा किया है कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ को जीरो फीसदी तक घटाने का फैसला लिया है। इसके तहत भारत की ओर से अमेरिकी ऊर्जा, तकनीक, कृषि उत्पाद, कोयला और अन्य सामान की खरीद की जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत करीब 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार को खोलेगा। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने दो बड़े दावे कर दिए हैं, लेकिन भारत की ओर से इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जो ट्वीट किया है, उसमें ट्रंप को धन्यवाद तो कहा गया है, लेकिन भारत की ओर से ऐसी किसी प्रतिबद्धता की बात नहीं कही गई है। इस बीच जानकारों का कहना है कि यदि भारत ने ऐसी दो प्रतिबद्धताएं जताई हैं तो इससे कुछ चिताएं बढ़ सकती हैं। जैसे रूस से तेल खरीद बंद करना कूटनीतिक मोर्चे पर एक रास्ते को भी रोकने जैसा है। रूस और भारत के रिश्ते वैश्विक नीति में एक संतुलन का काम करते रहे हैं।

वैश्विक नीति से लेकर घरेलू बाजार तक पर असर पड़ने की आशंका खासतौर पर जब अमेरिका एकध्रुवीय संतुलन बनाना चाहता है, तब भारत और रूस मिलकर काउंटर तैयार करते हैं। अब यदि भारत की ओर से रूस से तेल खरीद रोकी जाएगी तो व्लादिमीर पुतिन और उनका देश क्या रुख अपनाते हैं, यह भी देखना होगा। इसके अलावा अमेरिकी उत्पादों और खासतौर पर कृषि प्रोडक्ट्स को यदि भारतीय बाजार में एंट्री मिलती है तो यहां स्थानीय कारोबारियों के हित भी प्रभावित होंगे। लंबे समय से भारत इस चीज को रोकता रहा है, लेकिन अब बड़े पैमाने पर अमेरिकी माल आने से घरेलू बाजार की स्थिति कैसी होगी। इस पर भी नजर रखनी होगी।