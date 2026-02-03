Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएक्सप्लेनर्स न्यूज़how donald trump claims on tarrif will raise india tension on two fronts
डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान में चिंता बढ़ाने वाली दो बातें, पर भारत सरकार के जवाब का इंतजार

डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान में चिंता बढ़ाने वाली दो बातें, पर भारत सरकार के जवाब का इंतजार

संक्षेप:

जानकारों का कहना है कि यदि भारत ने ऐसी दो प्रतिबद्धताएं जताई हैं तो इससे कुछ चिताएं बढ़ सकती हैं। जैसे रूस से तेल खरीद बंद करना कूटनीतिक मोर्चे पर एक रास्ते को भी रोकने जैसा है। रूस और भारत के रिश्ते वैश्विक नीति में एक संतुलन का काम करते रहे हैं।

Feb 03, 2026 12:06 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के उत्पादों पर लगने वाले 25 फीसदी टैरिफ को घटाकर 18 पर्सेंट कर दिया है। इसका ऐलान खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यह फैसला तब हुआ है, जबकि भारत ने रूस से तेल खरीद बंद करने पर सहमति जताई है। ट्रंप का कहना है कि इससे यूक्रेन में जंग को रोकने में मदद मिलेगी, जहां हर रोज या हर सप्ताह ही हजारों लोग मारे जा रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और दावा किया है कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ को जीरो फीसदी तक घटाने का फैसला लिया है। इसके तहत भारत की ओर से अमेरिकी ऊर्जा, तकनीक, कृषि उत्पाद, कोयला और अन्य सामान की खरीद की जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत करीब 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार को खोलेगा। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने दो बड़े दावे कर दिए हैं, लेकिन भारत की ओर से इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जो ट्वीट किया है, उसमें ट्रंप को धन्यवाद तो कहा गया है, लेकिन भारत की ओर से ऐसी किसी प्रतिबद्धता की बात नहीं कही गई है। इस बीच जानकारों का कहना है कि यदि भारत ने ऐसी दो प्रतिबद्धताएं जताई हैं तो इससे कुछ चिताएं बढ़ सकती हैं। जैसे रूस से तेल खरीद बंद करना कूटनीतिक मोर्चे पर एक रास्ते को भी रोकने जैसा है। रूस और भारत के रिश्ते वैश्विक नीति में एक संतुलन का काम करते रहे हैं।

वैश्विक नीति से लेकर घरेलू बाजार तक पर असर पड़ने की आशंका

खासतौर पर जब अमेरिका एकध्रुवीय संतुलन बनाना चाहता है, तब भारत और रूस मिलकर काउंटर तैयार करते हैं। अब यदि भारत की ओर से रूस से तेल खरीद रोकी जाएगी तो व्लादिमीर पुतिन और उनका देश क्या रुख अपनाते हैं, यह भी देखना होगा। इसके अलावा अमेरिकी उत्पादों और खासतौर पर कृषि प्रोडक्ट्स को यदि भारतीय बाजार में एंट्री मिलती है तो यहां स्थानीय कारोबारियों के हित भी प्रभावित होंगे। लंबे समय से भारत इस चीज को रोकता रहा है, लेकिन अब बड़े पैमाने पर अमेरिकी माल आने से घरेलू बाजार की स्थिति कैसी होगी। इस पर भी नजर रखनी होगी।

भारत सरकार या किसी प्रतिनिधि के जवाब का है इंतजार

फिलहाल भारत सरकार के किसी प्रतिनिधि, अधिकारी या फिर विदेश मंत्रालय की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के दावे के संबंध में कुछ कहा नहीं गया है। बता दें कि पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसे दावे करते रहे हैं, जिन पर भारत ने खुलकर कुछ नहीं कहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदर के दौरान भारत और पाकिस्तान बीच संघर्ष को रोकने में ट्रंप ने अपनी भूमिका बताई थी। लेकिन भारत ने इससे इनकार किया था। वहीं पाकिस्तान ने अमेरिकी दावे को सही बताया था और जंग रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी की थी। ट्रंप तो अपने दावे को दर्जन बार से ज्यादा दोहरा चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से देखना होगा कि ट्रंप के दावों की क्या सच्चाई निकलती है और भारत सरकार का क्या जवाब आता है।

ये भी पढ़ें:भारत-अमेरिका के बीच बड़ी डील, ट्रंप ने टैरिफ घटाने का कर दिया ऐलान
ये भी पढ़ें:US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी से की बात, भारत पर लगा टैरिफ भी घटाया
ये भी पढ़ें:टैरिफ घटाने पर कैसे राजी हुए ट्रंप,वेनेजुएला और यूक्रेन कनेक्शन की इनसाइड स्टोरी
Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
Donald Trump India US trade deal International News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।