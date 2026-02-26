Hindustan Hindi News
भारत हट गया पीछे तो चीन ने कर दिया खेल, रूस और ईरान से डिस्काउंट में भर रहा तेल; समझिए कैसे

Feb 26, 2026 10:11 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के मुकाबले भारत से रूस की तेल खरीद 40 फीसदी तक कम हो सकती है। इसके अलावा ईरान से पहले ही तेल खरीद में कमी की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के लिए चीन ही सबसे बड़ा खरीददार बचा है और उसे ही फुल डिस्काउंट के साथ तेल ऑफर किया जा रहा है।

भारत की ओर से रूस और ईरान से तेल खरीद में कमी किए जाने का सीधा फायदा चीन को मिलता दिख रहा है। अमेरिका से ट्रेड डील के एवज में भारत ने रूस और ईरान से तेल की खरीद कम कर दी है। इस बीच ईरान और रूस दोनों ने ही कीमतों में काफी कटौती के साथ चीन को कच्चा तेल ऑफर किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के मुकाबले भारत से रूस की तेल खरीद 40 फीसदी तक कम हो सकती है। इसके अलावा ईरान से पहले ही तेल खरीद में कमी की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के लिए चीन ही सबसे बड़ा खरीददार बचा है और उसे ही फुल डिस्काउंट के साथ तेल ऑफर किया जा रहा है।

हालात यह हैं कि रूस की ओर से चीन को 12 डॉलर प्रति बैरल की दर से तेल बेचा जा रहा है। यह बीते महीने के मुकाबले 10 डॉलर प्रति बैरल की गिरावट है। इसके अलावा ईरानी लाइट क्रूड भी 11 डॉलर के आसपास ही बिक रहा है। अब स्थिति यह है कि चीन अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को फुल करने में जुट गया है। एक विश्लेषक जियानान सुन का कहना है कि चीनी निजी रिफाइनिंग कंपनियां अब कच्चा तेल नहीं खरीद सकतीं। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार पूरी खरीद कर ली है। अब चीन की ओर से अपने देश में और बाहर बनी स्टोरेज फैसिलिटीज में तेल को रखा जा रहा है।

इतना तेल खरीद रहा चीन कि स्टोरेज के लिए जगह तक कम

अब चीन टीपॉट्स में तेल स्टोरेज कर रहा है। लेकिन मुश्किल यह है कि यहां उसकी कुल रिफाइनिंग क्षमता के एक चौथाई रखने की ही कैपेसिटी है। इस तरह चीन के मजे आ गए हैं और उसे कम दाम पर इतना तेल मिल रहा है कि उसके लिए स्टोरेज करना भी मुश्किल हो रहा है। डेटा के अनुसार चीन को रूसी तेल का निर्यात हर दिन 2 मिलियन बैरल बढ़ गया है। फरवरी के शुरुआती 18 दिनों के डेटा में यह जानकारी मिली है। यह इजाफा जनवरी के मुकाबले 20 फीसदी अधिक है। इसके अलावा दिसंबर से तुलना करें तो 50 फीसदी ज्यादा तेल की खरीद चीन कर रहा है।

ईरान पर कभी भी हो सकता है अटैक, इसलिए रूस से ज्यादा खरीद

चीन ने अब रूस से ज्यादा सस्ता तेल मिलने के चलते ईरान से खरीद घटा दी है। ईरानी तेल का आयात चीन को बीते साल के मुकाबले 12 फीसदी कम हो गया है। दरअसल चीन ने ईरान से तेल की खरीद इसलिए भी घटा दी है क्योंकि उससे खरीदने में रिस्क है। ईरान पर अमेरिका की ओर से कभी भी अटैक हो सकता है। खासतौर पर ईरान की तेल फैसिलिटीज को ही अमेरिका की ओर से टारगेट किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में चीन को लगता है कि रूस से खरीद करना ही सुरक्षित है। वहीं यूक्रेन के साथ जंग धीमी पड़ने के कारण विवाद भी थोड़ा थमा है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

