जानिए सेनाएं Claude और ChatGPT जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल हथियारों के बजाय इंटेलिजेंस और रणनीतिक योजना के लिए कैसे कर रही हैं। पेंटागन और एंथ्रोपिक की डील का खास न्यूज एक्सप्लेनर।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब युद्ध के मैदान में सिर्फ सपोर्ट टूल नहीं, बल्कि गेम-चेंजर बन चुका है। बिना एक भी मिसाइल दागे या गोली चलाए, AI युद्ध की रणनीति, टारगेट सिलेक्शन और ऑपरेशनल प्लानिंग को इतनी तेजी से बदल रहा है कि पूरी दुनिया की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। एंथ्रोपिक कंपनी का AI मॉडल Claude इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है, जिसने हाल ही में अमेरिकी सेना के ईरान स्ट्राइक्स में अहम भूमिका निभाई और वो भी तब, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही Claude के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था।

जब हम सेना और AI के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हॉलीवुड फिल्मों जैसे 'टर्मिनेटर' या ऑटोनॉमस (स्वचालित) हथियारों की तस्वीर दिमाग में आती है। लेकिन वास्तविकता में, सेनाएं क्लॉड (Claude) या चैटजीपीटी (ChatGPT) जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) का इस्तेमाल हथियारों का ट्रिगर दबाने के लिए नहीं, बल्कि संज्ञानात्मक प्रभुत्व हासिल करने के लिए कर रही हैं। आइए इस एक्सप्लेनर के जरिए समझते हैं कि बिना सीधे हथियारों से जुड़े, AI का सैन्य रणनीतियों में कैसे इस्तेमाल हो रहा है।

डिजिटल युद्ध के मैदान में AI आज के युद्ध हथियारों से ज्यादा डेटा पर लड़े जाते हैं। एक कमांडर के पास सैटेलाइट, ड्रोन्स, रडार, इंटरसेप्ट किए गए रेडियो संदेशों और सोशल मीडिया से हर सेकंड टेराबाइट्स डेटा आता है। इस 'इन्फॉर्मेशन ओवरलोड' को प्रोसेस करना इंसानों के लिए असंभव है, और यहीं AI की एंट्री होती है।

इंटेलिजेंस और डेटा प्रोसेसिंग में AI का तकनीकी इस्तेमाल सेनाएं जनरेटिव AI का इस्तेमाल मुख्य रूप से एक सुपर-एनालिस्ट के रूप में करती हैं।

ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT): AI टूल्स दुश्मन देशों के न्यूज आर्टिकल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, और सरकारी पब्लिकेशन्स को रियल-टाइम में स्कैन करके छुपे हुए पैटर्न खोजते हैं। जैसे: किसी खास इलाके में अचानक मेडिकल सप्लाई की मांग बढ़ना किसी सैन्य जमावड़े का संकेत हो सकता है।

इंटरसेप्ट किए गए डेटा का अनुवाद: युद्ध क्षेत्र में दुश्मन की रेडियो बातचीत या दस्तावेजों का तुरंत कई भाषाओं से जैसे रूसी या चीनी से अंग्रेजी में सटीक अनुवाद करना और उसका सारांश तैयार करना।

सिग्नल से शोर अलग करना: हजारों पन्नों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को पढ़कर, कमांडर्स के लिए केवल 5 बुलेट पॉइंट्स में सबसे क्रिटिकल जानकारी सामने रखना, ताकि फैसले जल्दी लिए जा सकें।

रणनीतिक योजना और वॉर-गेमिंग परिदृश्य सिमुलेशन: सैन्य योजनाकार AI को पुरानी जंगों के डेटा और वर्तमान भौगोलिक परिस्थितियों का इनपुट देते हैं। फिर वे AI से पूछते हैं- अगर हम पॉइंट A से अपनी टुकड़ी भेजें, तो दुश्मन के पास जवाबी कार्रवाई के क्या-क्या विकल्प होंगे? AI संभावित खतरों और 'व्हाट-इफ' परिदृश्यों की पूरी लिस्ट बना देता है।

लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन: सेना का मूवमेंट हथियारों से ज्यादा ईंधन और राशन पर निर्भर करता है। AI मौसम, रास्तों की स्थिति और खपत के डेटा का विश्लेषण करके बताता है कि कब, कहां और कितनी सप्लाई भेजनी है, ताकि कोई भी टुकड़ी बिना रसद के न रहे।

किंग्स कॉलेज लंदन के हालिया वॉर गेम सिमुलेशंस में Claude, ChatGPT और Gemini जैसे AI मॉडल्स ने 95% मामलों में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल सुझाया। Claude ने 64% सिमुलेशंस में न्यूक्लियर स्ट्राइक की सिफारिश की। AI इंसानों की तरह नैतिक टैबू नहीं मानता- यह सिर्फ गणित देखता है: हर हाल में जीत। अब दुनिया की सेनाएं AI को हथियार बना रही हैं।

एंथ्रोपिक और पेंटागन का उदाहरण सिलिकॉन वैली की AI कंपनियों (विशेषकर एंथ्रोपिक) और अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) के बीच के रिश्ते को समझना इस पूरी डिबेट का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एंथ्रोपिक को 'AI सेफ्टी' को लेकर सबसे सख्त कंपनी माना जाता है।

ऐतिहासिक रूप से, कई टेक कंपनियों ने सेना के साथ काम करने से परहेज किया है क्योंकि उन्हें डर था कि उनके टूल्स का इस्तेमाल लोगों को मारने में होगा। एंथ्रोपिक की 'टर्म्स ऑफ सर्विस' स्पष्ट रूप से हथियारों के विकास या साइबर हमलों के लिए AI के इस्तेमाल पर रोक लगाती है।

लेकिन हाल ही में, एंथ्रोपिक ने डेटा एनालिटिक्स कंपनी Palantir और AWS (Amazon Web Services) के साथ मिलकर अपने सबसे शक्तिशाली मॉडल (Claude 3/3.5) को अमेरिकी रक्षा और खुफिया एजेंसियों (पेंटागन) को उपलब्ध कराया था।

उन्होंने यह 'लक्ष्मण रेखा' कैसे खींची? पेंटागन क्लॉड का इस्तेमाल खुफिया दस्तावेजों का विश्लेषण करने, लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करने, डिक्रिप्शन और रणनीतिक निर्णय लेने में सहायता के लिए कर सकता है। हालांकि क्लॉड को किसी भी हथियार प्रणाली से नहीं जोड़ा जा सकता। इसका इस्तेमाल ड्रोन से मिसाइल दागने, ऑटोनॉमस हथियारों को कमांड देने या किसी भी ऐसी जगह नहीं किया जा सकता जहां AI सीधे तौर पर हिंसा या नुकसान का कारण बने।

यह साझेदारी एक नया मानक तय करती है: AI निर्णय लेने की प्रक्रिया में इंसान (कमांडर) की मदद करेगा, लेकिन अंतिम फैसला और हथियार का कंट्रोल पूरी तरह से इंसान के ही हाथ में होगा।