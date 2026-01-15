यूपी में दलित-ब्राह्मण गठजोड़ से सियासी धमाल मचाने की तैयारी में मायावती, भाजपा के लिए कितनी टेंशन?
ब्राह्मणों का वोट भाजपा को बंपर मिलता रहा है। हालांकि, विपक्ष की ओर से दावा किया जाता रहा है कि यूपी सरकार में ब्राह्मणों की लगातार उपेक्षा हो रही है। अब मायावती की नजर ब्राह्मण वोटाें पर है। अगर यह दांव चल गया तो भाजपा के लिए टेंशन हो सकती है।
यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी जहां सत्ता से लगभग एक दशक से दूर है, तो बसपा को भी यूपी में सरकार बनाए लंबा अरसा हो गया। भाजपा से लड़ने के लिए सपा और बसपा अपने वोटबैंक में अन्य जातियों का वोट जोड़ने की जुगत में हैं, जिससे उनकी मुश्किल राह कुछ आसान हो सके। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को अपना 70वां जन्मदिन मनाया तो सियासी तौर पर कई अहम संकेत दे गईं। मायावती ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि सत्ता में वापसी की भी कोशिश करेगी। इसके लिए मायावती की नजर अपने कोर वोटर दलित मतदाताओं के अलावा अपर कास्ट पर भी है। उन्होंने इस दौरान ब्राह्मणों का भी जिक्र किया।
'हमारी सरकार में ब्राह्मणों का हुआ सम्मान'
लखनऊ स्थित बसपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए मायावती ने भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की हुई लखनऊ में बैठक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र में भाजपा और कांग्रेस के विधायक अपनी उपेक्षा से नाराज होकर जुटे थे। बसपा ने ब्राह्मण को भागीदारी दी। लखनऊ में भाजपा ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार में ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी नहीं है। हमारी सरकार में ब्राह्मणों का सम्मान किया गया। ब्राह्मणों को किसी भी पार्टी की बाटी चोखे की जरूरत नहीं है। भाजपा में ब्राह्मण समाज की उपेक्षा है। कुछ यही हाल सपा और कांग्रेस में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज का बसपा सरकार पूरा ध्यान रखेगी। बसपा ने हमेशा ही उनका सम्मान किया है। बसपा ऐसी पार्टी है जिसने सभी जातियों और धर्मो का सम्मान किया है।
दलित-ब्राह्मण वोटबैंक के गठजोड़ की ओर नजर?
यूपी में राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मणों का वोट भाजपा को बंपर मिलता रहा है। हालांकि, विपक्ष की ओर से दावा किया जाता है कि यूपी सरकार में ब्राह्मणों की लगातार उपेक्षा होती रही है। विपक्ष विकास दुबे कांड से लेकर तमाम बुलडोजर की कार्रवाइयों का भी जिक्र करता रहा है। ऐसे में मायावती की नजर एक बार फिर से दलित जातियों के साथ ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने पर है। अतीत में भी मायावती इसी फॉर्मूले से सरकार बना चुकी हैं। साल 2007 में मायावती चौथी बार यूपी की सीएम बनी थीं, तब बसपा को 206 सीटें मिली थी। उस समय बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने बसपा को वोट दिया था। इसके अलावा, मुस्लिम वोट मिलने से एक बड़ा वोटबैंक बन गया था और पांच सालों तक मायावती ने सत्ता चलाई। बसपा के ब्राह्मण नेता सतीश चंद्र मिश्रा को भी मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी दी और लंबे समय तक पार्टी में नंबर दो की भूमिका में रहे।
सिर्फ दलित-ब्राह्मण से नहीं चलेगा काम, मुस्लिमों को भी साधना जरूरी
मायावती को पता है कि अगर भाजपा की काट निकालनी है तो उन्हें दलित-ब्राह्मणों के साथ-साथ मुस्लिम वोटबैंक भी अपनी ओर करना पड़ेगा। अतीत के चुनावों पर नजर डालें तो विभिन्न राज्यों में उस दल को मुस्लिमों का वोट मिलता दिखता है, जो भाजपा से सीधी टक्कर लेते दिखाई देता है। ऐसे में अगर मायावती कांग्रेस सरीखे दल के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में आती हैं और दोनों दल बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार करते हैं तो मुस्लिमों का वोट सपा से छिटककर इस संभावित गठबंधन को मिल सकता है, जिससे बसपा को फायदा होगा। कांग्रेस में भी समय-समय पर बसपा से गठबंधन करने की मांग उठती रही है। प्रदेश के नेता कहते रहे हैं कि सपा के बजाए बसपा से गठबंधन करने पर ज्यादा फायदा मिल सकता है। मायावती ने भी गुरुवार को किसी संभावित गठबंधन से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन तभी होगा, जब उन्हें दूसरे दल के अपर कास्ट के वोट ट्रांसफर होने की गारंटी मिलेगी। इससे चर्चा शुरू हो गई कि यदि कांग्रेस सपा छोड़कर बसपा के साथ जाती है तो उसके और बसपा के साथ सवर्ण वोट जा सकता है और मुस्लिम वोट भी मिल सकता है। इससे मायावती की सत्ता में वापसी की राह भी आसान होने की संभावना है।
भाजपा के लिए कितनी बड़ी टेंशन है मायावती का यह दांव
अपर कास्ट वोटों की ओर देख रहीं मायावती के इस दांव से सबसे ज्यादा टेंशन भाजपा के लिए है। यूपी में अपर कास्ट वोट भाजपा को जाता रहा है। पिछली दो बार से यूपी में और तीन बार से केंद्र में भाजपा सरकार बनाने में अपर कास्ट वोटों की अहम भूमिका रही है। ऐसे में अब मायावती का जन्मदिन के दिन अपर कास्ट का जिक्र करना और 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' का नारा बुलंद करना दिखाता है कि बसपा गंभीरता से अपर कास्ट का वोट हासिल करने को लेकर सोच रही है। यदि कुछ फीसदी भी वोट भाजपा से छिटकता है तो यह यूपी में भाजपा सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है।
