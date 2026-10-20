Dussehra Special: एक अनोखी 'राम-कथा', भारत में कितने 'रामपुर' और 'रामनगर'

Dussehra Special: 'रामपुर' नाम का झुकाव पूर्वी और दक्षिणी भारत की ओर है। झारखंड और कर्नाटक मिलाकर 66 रामपुर देते हैं। 'रामनगर' का झुकाव पश्चिमी भारत की ओर है। इसमें राजस्थान और महाराष्ट्र मिलाकर 58 रिजल्ट सामने आए। तीसरी, उत्तर प्रदेश दोनों नामों में मजबूत है। यहां रामपुर 14 और रामनगर 26 हैं।

Dussehra 2026 Special: देश में गांवों के नामों की एक अनोखी 'राम-कथा' है। ग्रामीण भारत की डिजिटल डायरेक्ट्री 'विलेज डायरेक्टरी' (vlist.in) पर जब 'रामपुर' और 'रामनगर' नाम के गाँव खोजे गए, तो दोनों नामों के 100-100 नजदीकी परिणाम सामने आए। इन परिणामों में एक साफ भूगोल दिखता है, रामपुर नाम झारखंड में सबसे अधिक मिला, जबकि रामनगर राजस्थान में। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, जो दोनों सूचियों में मजबूती से मौजूद है। यह आंकड़े 'इंडिया विलेज डायरेक्ट्री' के सर्च फीचर से लिए गए हैं। यह संकेत देते हैं कि 'राम' से जुड़े गांवों के नाम देश के अलग-अलग कोनों में कैसे फैले हैं।

रामपुर: झारखंड में 50 'रामपुर' सर्च के 100 रिजल्ट में सबसे बड़ा हिस्सा झारखंड का है। यहां 50 गांव या कस्बे का नाम रामपुर है। यानी सूची में हर दूसरा रामपुर झारखंड में है। इनमें दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, धनबाद, गिरिडीह, गढ़वा, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, चतरा, पलामू और रांची क्षेत्र के जिले शामिल हैं। खास बात यह है कि अकेले दुमका और देवघर जिलों में कई-कई 'रामपुर' हैं।

झारखंड के बाद कर्नाटक (16) का नंबर आता है, जहां रायचूर, कोप्पल, यादगीर, बीजापुर, गुलबर्गा और गदग जैसे जिलों में रामपुर मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में 14, मध्य प्रदेश में 10, हिमाचल प्रदेश में 6, जम्मू-कश्मीर में 3 और असम में 1 रामपुर सर्च में दिखा।

उत्तर प्रदेश में रामपुर नाम आजमगढ़, औरैया, बलिया, हरदोई, प्रतापगढ़, जौनपुर और पीलीभीत जैसे जिलों में फैला है। मध्य प्रदेश में चिंदवाड़ा, छतरपुर और बेतूल के रामपुर प्रमुख हैं। हिमाचल में सोलन और ऊना जिलों में कई रामपुर हैं।

रामनगर: राजस्थान का राज, यूपी-महाराष्ट्र भी आगे 'रामनगर' सर्च के 100 रिजल्ट में राजस्थान सबसे आगे है। यहां 38 गांव के नाम रामनगर हैं। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, नागौर, झुंझुनूं, भरतपुर, बारां, बारमेर, अलवर, अजमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और प्रतापगढ़ जिलों में रामनगर नाम मिलता है। जोधपुर और जयपुर जैसे जिलों में एक से अधिक रामनगर हैं।

उत्तर प्रदेश में 26 रामनगर दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश (26) है, जहां मैनपुरी, हरदोई, प्रतापगढ़, गोरखपुर, रायबरेली, फिरोजाबाद, रामपुर, एटा, सीतापुर, बुलंदशहर, सुल्तानपुर, बिजनौर, जौनपुर, महराजगंज और महामाया नगर जिलों में रामनगर दर्ज है।

महाराष्ट्र में बसे हैं 20 रामनगर महाराष्ट्र 20 के साथ तीसरे स्थान पर है। यवतमाल, वाशिम, वर्धा, ठाणे, सांगली, पुणे, नासिक, जालना और जलगांव में रामनगर बसे हैं। पश्चिम बंगाल में 15 रामनगर मिले, जिनमें बीरभूम, हावड़ा, हुगली, बर्दवान और मालदा जिले शामिल हैं। पंजाब में पटियाला के पास एक रामनगर लिस्ट में है।

क्या कहता है यह भूगोल? सर्च रिजल्ट से तीन बातें साफ होती हैं। पहली, 'रामपुर' नाम का झुकाव पूर्वी और दक्षिणी भारत की ओर है। इनमें झारखंड और कर्नाटक मिलाकर 66 रिजल्ट देते हैं। दूसरी, 'रामनगर' का झुकाव पश्चिमी भारत की ओर है। इसमें राजस्थान और महाराष्ट्र मिलाकर 58 रिजल्ट सामने आए।

तीसरी, उत्तर प्रदेश दोनों नामों में मजबूत है। यहां रामपुर में 14 और रामनगर में 26, यानी 'राम' वाले गांवों के नामों का सफर देश के कोने-कोने में अलग-अलग रूपों में दिखता है।

इनमें कुछ नाम सिर्फ गांव नहीं हैं। रामपुर (एम) कोप्पल में नगरपालिका है, रामनगर (सीटी) बर्दवान में नगर है और यूपी का रामपुर एक समद्ध शहर है और जिला मुख्यालय भी।