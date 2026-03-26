ट्रंप ने इस पड़ोसी का बुरा हाल कर दिया, कई दिनों से पूरे देश की बत्ती गुल; दिखा भयावह नजारा

क्यूबा हफ्तों से अंधेरे में है। ट्रंप के सख्त 'एनर्जी ब्लॉकेड' और जर्जर पावर ग्रिड ने 1 करोड़ की आबादी को संकट में डाल दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा खौफनाक नजारा। जानिए कौन कैसे कर रहे हैं मदद। पढ़ें क्यूबा संकट का पूरा न्यूज एक्सप्लेनर।

कैरिबियन देश क्यूबा इस वक्त अपने इतिहास के सबसे भीषण ऊर्जा और मानवीय संकट से गुजर रहा है। आज तक की स्थिति यह है कि क्यूबा का नेशनल पावर ग्रिड बार-बार ठप हो रहा है, जिससे देश की लगभग 1.1 करोड़ की आबादी हफ्तों से अंधेरे में रहने को मजबूर है। इसका असर इतना व्यापक है कि आसमान से सैटेलाइट्स भी इसे साफ तौर पर देख सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीतियों और पुरानी जर्जर व्यवस्था ने मिलकर इस कैरेबियाई देश का हाल बेहाल कर दिया है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं।

क्यूबा में बत्ती गुल की नौबत क्यों आई? क्यूबा में बिजली संकट कोई एक दिन की उपज नहीं है, बल्कि यह दो मुख्य कारणों का नतीजा है।

ईंधन की भारी कमी: क्यूबा अपनी बिजली का उत्पादन मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट (तेल और डीजल से चलने वाले) से करता है। अमेरिका की सख्त नाकेबंदी के कारण क्यूबा को विदेशों से तेल नहीं मिल पा रहा है। क्यूबा के पास विदेशी मुद्रा की भारी कमी है, जिसने अंतरराष्ट्रीय बाजार से ईंधन खरीदने की उसकी क्षमता को लगभग खत्म कर दिया है।

जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर: क्यूबा के ज्यादातर पावर प्लांट 20वीं सदी में सोवियत संघ की तकनीक से बने थे, जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। खराब मशीनों की मरम्मत के लिए उनके पास स्पेयर पार्ट्स का अभाव है।

हालिया ट्रिगर 16 मार्च और 21 मार्च को हुआ, जब क्यूबा के पूर्वी कैमागुए प्रांत में स्थित 'न्यूविटास थर्मोइलेक्ट्रिक प्लांट' की एक यूनिट अचानक फेल हो गई। सिस्टम में इतना तेल या बैकअप नहीं था कि वह इस झटके को सह सके, जिससे 'डोमिनो इफेक्ट' हुआ और पूरे देश का पावर ग्रिड एक साथ ठप हो गया।

डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका और अमेरिका का 'एनर्जी ब्लॉकेड' क्यूबा की सरकार और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार के ब्लैकआउट के पीछे सीधा हाथ अमेरिका की नई और बेहद सख्त नीतियों का है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में एक आदेश दिया कि जो भी देश क्यूबा को तेल बेचेगा या भेजेगा, अमेरिका उस पर भारी टैरिफ लगाएगा। इसके डर से क्यूबा को तेल देने वाले प्रमुख देशों- वेनेजुएला और मैक्सिको ने अपनी सप्लाई रोक दी। वेनेजुएला से रोज आने वाला 50,000 बैरल तेल पूरी तरह से बंद हो गया। वेनेजुएला पर तो अब ट्रंप के प्रशासन का अनौपचारिक कब्जा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान देकर आग में घी डाल दिया। उन्होंने कहा कि क्यूबा की हालत खराब है और जल्द ही उन्हें क्यूबा को 'कब्जाने' का सम्मान मिल सकता है। अमेरिका चाहता है कि क्यूबा में सत्ता परिवर्तन हो और वहां के राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए।

अब तक क्या-क्या हुआ? प्रमुख घटनाएं अक्टूबर-दिसंबर 2024: क्यूबा में ऊर्जा संकट गहराना शुरू हुआ। ग्रिड कई बार आंशिक रूप से फेल हुआ, लेकिन मरम्मत करके उसे कुछ घंटों या दिनों में चालू कर लिया जाता था।

जनवरी 2026: अमेरिकी प्रशासन ने क्यूबा को मिलने वाले तेल पर पूर्ण नाकेबंदी लगा दी। अमेरिकी नेवी ने क्यूबा की ओर जाने वाले कई तेल टैंकरों को रोक दिया।

फरवरी 2026: क्यूबा में पेट्रोल और डीजल का अकाल पड़ गया। रोजाना 12 से 20 घंटे की बिजली कटौती आम बात हो गई।

16 मार्च 2026: सबसे बड़ा ब्लैकआउट हुआ। न्यूविटास प्लांट फेल होने से पूरा देश अंधेरे में डूब गया। सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि हफ्तों से क्यूबा के बंदरगाहों पर एक भी तेल की बूंद नहीं पहुंची थी।

21 मार्च 2026: ग्रिड को किसी तरह थोड़ा बहुत चालू किया गया था, लेकिन शनिवार, 21 मार्च को यह फिर से क्रैश कर गया।

26 मार्च 2026: राजधानी हवाना सहित कई बड़े शहरों में हालात बेकाबू हैं। अस्पतालों में ऑपरेशन टल रहे हैं, पानी की सप्लाई ठप है और खाने-पीने का सामान फ्रिज न चलने के कारण सड़ रहा है। कुछ माइक्रो-आइसलैंड (स्थानीय जनरेटर) के सहारे केवल जरूरी अस्पतालों को बिजली दी जा रही है।

सैटेलाइट तस्वीरों का भयावह नजारा अंतरिक्ष से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया को चौंका दिया। जहां पहले हवाना और अन्य शहरों में रोशनी दिखती थी, वहीं मार्च के इन ब्लैकआउट्स के दौरान पूरा द्वीप एक 'काले धब्बे' की तरह नजर आया। नासा के 'ब्लैक मार्बल' नाइटटाइम सैटेलाइट इमेजरी की तुलना से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। पिछले साल की इसी तारीख की तुलना में, 22 मार्च को देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ पाया गया। शहरों, कस्बों और शहरी क्षेत्रों में कृत्रिम रोशनी में भारी गिरावट आई है। रात की रोशनी में आई इस अचानक कमी के कारण क्यूबा के लोग प्रभावित हुए हैं। सैटेलाइट इमेजरी दिखाती है कि हवाना, सैंटियागो डी क्यूबा और कैमागुए जैसे प्रमुख शहरी केंद्र अपने सामान्य स्तर की तुलना में बहुत अधिक धुंधले और अंधेरे दिखाई दे रहे हैं।

नासा का ब्लैक मार्बल सैटेलाइट टूल विशेष रूप से रात में कृत्रिम रोशनी में होने वाले बदलावों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। यह चांदनी, बादलों और वायुमंडलीय रुकावटों को फिल्टर करके बिजली की उपलब्धता पर नजर रखता है, जिसमें ग्रिड फेलियर या ईंधन की कमी के कारण होने वाले बड़े आउटेज शामिल हैं।

रूस और चीन सहित दुनिया की मदद अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद कुछ देशों और मानवीय संगठनों ने क्यूबा की मदद करने की कोशिश की है। रूस ने 'सी हॉर्स' और 'अनातोली कोलोदकिन' नाम के तेल टैंकरों से लाखों बैरल डीजल क्यूबा भेजने की कोशिश की। हालांकि, अमेरिकी नौसेना और कड़े प्रतिबंधों के डर से इनमें से एक जहाज को अपना रास्ता बदलकर त्रिनिदाद की ओर जाना पड़ा, जिससे क्यूबा को तुरंत राहत नहीं मिल पाई।