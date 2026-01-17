100% कैशलेस होंगे नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा, जानिए 1 अप्रैल से क्या बदल रहा है?
फिलहाल FASTag पहले से ही अनिवार्य है, लेकिन कुछ जगहों पर कैश का विकल्प उपलब्ध था। अब यह विकल्प पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। सरकार ने 25 टोल प्लाजा पर नो-स्टॉप टोल सिस्टम का ट्रायल शुरू किया है।
भारत में हाईवे यात्रा अब पूरी तरह डिजिटल युग में प्रवेश करने वाली है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजा पर नकद (कैश) भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद टोल टैक्स का भुगतान केवल FASTag या UPI के माध्यम से ही संभव होगा। यह कदम टोल नाकों पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करने, यात्रा को तेज और सुगम बनाने तथा ईंधन की बचत के उद्देश्य से उठाया गया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है और कैशलेस टोलिंग इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। नकद भुगतान से होने वाली देरी, छुट्टे पैसे की समस्या और हेराफेरी की संभावना अब लगभग खत्म हो जाएगी।
क्या बदल रहा है 1 अप्रैल से?
1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर 'कैशलेस टोल' (Cashless Toll) व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि अब आप टोल प्लाजा पर नकद पैसे देकर पर्ची नहीं कटवा पाएंगे।
सिर्फ डिजिटल पेमेंट: टोल का भुगतान केवल फास्टैग (FASTag) या UPI के जरिए ही स्वीकार किया जाएगा।
नकद लेन-देन बंद: कैश लेन (Cash Lane) की सुविधा खत्म की जा सकती है, जिससे बिना फास्टैग वाली गाड़ियों को या तो भारी जुर्माना देना होगा या वे हाईवे पर सफर नहीं कर पाएंगी।
मकसद: इसका मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करना और गाड़ियों की आवाजाही को तेज करना है।
भविष्य की तैयारी: सैटेलाइट आधारित टोलिंग (GNSS)
सरकार का असली लक्ष्य सिर्फ फास्टैग नहीं, बल्कि बैरियर-फ्री टोलिंग है। इसके लिए GNSS (Global Navigation Satellite System) तकनीक पर काम चल रहा है, जिसे 2026 के अंत तक पूरी तरह लागू करने की योजना है।
GNSS टोलिंग कैसे काम करेगी?
यह सिस्टम जीपीएस (GPS) और सैटेलाइट नेविगेशन पर आधारित होगा:
वर्चुअल टोल: सड़क पर कोई फिजिकल टोल नाका (डंडा या बैरियर) नहीं होगा।
ट्रैकिंग: आपकी गाड़ी में लगा OBU (On-Board Unit) या ट्रैकिंग डिवाइस सैटेलाइट से जुड़ा होगा।
दूरी के हिसाब से पैसा: अभी आप एक बार टोल क्रॉस करने का फिक्स पैसा देते हैं, चाहे आप 5 किमी चलें या 50 किमी। नए सिस्टम में "Pay as You Use" (जितना चलोगे, उतना दोगे) का नियम लागू होगा। आपकी गाड़ी हाईवे पर जितने किलोमीटर चलेगी, सिर्फ उतने का ही पैसा कटेगा।
