महाराष्ट्र में भाजपा ने कैसे बिगाड़ा शरद पवार का खेल, सुनेत्रा के डिप्टी CM बनने की इनसाइड स्टोरी

Sunetra Pawar: महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने से एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय की चर्चा पर विराम लगा गया। भाजपा नेतृत्व एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार के विमान दुर्घटना में निधन के बाद किसी नए समीकरण के लिए शरद पवार को कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए तीन दिन के भीतर ही अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया।

महाराष्ट्र और एनसीपी में अजित पवार के निधन से नए सत्ता समीकरण बनने के आसार बढ़ गए थे। निकाय चुनावों में एनसीपी के दोनों धड़ों को अपने गढ़ों में बड़ा झटका लगा था। अजित पवार ने अपने और शरद पवार के नेतृत्व वाले धड़े के विलय को लेकर प्रयास शुरू कर दिए थे। अजित पवार के रहते भाजपा को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तब कमान अजित के पास ही रहनी थी, लेकिन उनके निधन से स्थिति बदल गई।

अजित पवार के निधन के बाद दोनों दल एक होते तो निश्चित तौर पर कमान शरद पवार के हाथ में ही होती। इससे भाजपा के लिए दिक्कतें हो सकती थीं। पहले भी शरद पवार ने भाजपा के बने बनाए खेल को बिगाड़ा है और देवेंद्र फणनवीस की सरकार का पतन भी हुआ था। तब भाजपा के साथ गए अजित पवार को शरद पवार वापस अपने साथ ले आए थे। इससे भाजपा इस बार बेहद सतर्क थी। उसने एनसीपी के तीनों बड़े नेताओं प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे व छगन भुजबल को सक्रिय कर सुनेत्रा पवार को दुख की इस घड़ी में बिना देर किए उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार किया। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने का भरोसा भी दिया गया।

सूत्रों के अनुसार, अजित पवार के साथ रहे नेताओं को भी लगा कि अगर इस समय दोनों दलों का विलय हुआ तो शरद पवार कमान संभाल लेंगे और तब भाजपा के साथ सरकार में रहने या न रहने को लेकर सवाल खड़े हो सकते थे।

दोनों खेमों का एक होना मुश्किल: पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों खेमों के विलय की कोई उम्मीद नहीं है। एनसीपी के एक गुट का नेतृत्व अजित पवार कर रहे थे और दूसरे गुट की कमान उनके चाचा शरद पवार के पास है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार के हिस्से के रूप में एनसीपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चा पर एक सवाल के जवाब में कहा कि व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि, भविष्य पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

एनसीपी का अध्यक्ष पाटिल होना चाहिए : ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष एक पाटिल होना चाहिए, न कि पटेल। उनका इशारा एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की ओर था।

विलय के लिए कई बैठकें हो चुकीं थी : जयंत पाटिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने शनिवार को कहा कि अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ फिर से आना चाहते थे। वो चाहते थे कि दोनों दल एक हो जाएं, इसके लिए उन्होंने कई बैठकें की थी।

राउत बोले- अवसर तलाश रही भाजपा शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह एनसीपी प्रमुख अजित पवार के निधन में भी राजनीतिक अवसर तलाश रही है। राज्यसभा सदस्य राउत ने मीडिया से बातचीत में यह कहा।