बिजली, पानी और... आखिर किस पर टिका AI का साम्राज्य? यूं ही नहीं भारत पर दांव लगा रहे महारथी

Feb 21, 2026 02:34 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
AI हवा में नहीं, बल्कि बेहिसाब बिजली और पानी से चलता है। इस एक्सप्लनर में आसान भाषा में समझें AI की असली कीमत (पर्यावरण पर असर) और जानें टेक महारथी अपने विशाल डेटा सेंटर्स के लिए भारत पर ही दांव क्यों लगा रहे हैं।

आजकल हर तरफ बस AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की चर्चा है। यह सेकंडों में तस्वीरें बना देता है, कठिन सी कठिन रिपोर्ट तैयार कर देता है और मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब दे देता है। दूर से देखने पर यह किसी जादू जैसा लगता है जो क्लाउड या हवा में काम कर रहा हो। लेकिन असलियत कुछ और है। हाल ही में संपन्न हुए 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' में इस बात पर गहराई से चर्चा हुई कि AI का यह जादुई चिराग हवा से नहीं, बल्कि भारी मात्रा में बिजली और पानी से चलता है। इसी समिट में यह तस्वीर भी साफ हुई कि दुनिया के तमाम टेक महारथी अपने AI ऑपरेशन्स के लिए भारत पर इतना बड़ा दांव क्यों लगा रहे हैं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।

AI का असली ईंधन: बेहिसाब बिजली

AI कोई इंसान या जादुई छड़ी नहीं है; यह हजारों-लाखों सुपर-कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है जिन्हें 'डेटा सेंटर' कहा जाता है। जब आप ChatGPT या जेमिनी से कोई सवाल पूछते हैं, तो जवाब खोजने के लिए इन कंप्यूटरों को पलक झपकते ही अरबों कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सामान्य इंटरनेट सर्च के मुकाबले AI से सवाल पूछने में लगभग 10 गुना ज्यादा बिजली खर्च होती है। सोचिए, जब करोड़ों लोग एक साथ AI का इस्तेमाल कर रहे हों, तो इन डेटा सेंटर्स को चौबीसों घंटे चालू रखने के लिए कितनी बिजली चाहिए होगी! कुछ विशाल डेटा सेंटर्स अकेले ही किसी छोटे शहर के बराबर बिजली सोख लेते हैं।

भारत में डेटा सेंटर्स की क्षमता 2020 के 520 मेगावाट से बढ़कर 2025 के मध्य तक 1.5 गीगावाट हो गई है। अनुमान है कि 2030 तक यह 6.5 से 7 गीगावाट तक पहुंच सकती है। चूंकि AI के लिए 24/7 बिजली की आवश्यकता होती है। जहां आज मांग आधा गीगावाट है, वहीं 2030 तक इसके 14 गुना बढ़ने की संभावना है।

कंप्यूटरों की 'प्यास': AI को क्यों चाहिए इतना पानी?

जब हजारों कंप्यूटर एक साथ बिना रुके पूरी क्षमता पर काम करते हैं, तो उनके प्रोसेसर बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। अगर इन्हें तुरंत ठंडा न किया जाए, तो ये मशीनें जल सकती हैं। इन्हें ठंडा रखने के लिए डेटा सेंटर्स में बड़े-बड़े 'कूलिंग सिस्टम' लगाए जाते हैं, जिन्हें लगातार पानी की जरूरत होती है। आंकड़ों के मुताबिक, एक बड़े AI मॉडल को बनाने (ट्रेन करने) में ही लाखों लीटर साफ पानी खर्च हो जाता है। एक अनुमान यह भी है कि जब आप AI से लगभग 20-50 सवाल पूछते हैं, तो बैकएंड सर्वर को ठंडा करने की प्रक्रिया में करीब आधा लीटर (500ml) पानी भाप बनकर उड़ जाता है। 2024 में भारत के डेटा सेंटर्स ने लगभग 150 अरब लीटर पानी का उपयोग किया।

टेक महारथियों की भारत पर नजर क्यों?

दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां अपने डेटा सेंटर्स के लिए भारत की ओर रुख कर रही हैं, और इसके पीछे ठोस वजहें हैं। पहला- डेटा सेंटर बनाने के लिए विशाल जमीन और उन्हें संभालने के लिए कुशल इंजीनियर चाहिए और भारत में ये दोनों प्रचुर मात्रा में हैं।

दूसरा बड़ा कारण सरकार का स्पष्ट विजन है। 'इंडिया AI मिशन' जैसी सरकारी नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे निवेश ने विदेशी कंपनियों का भरोसा बढ़ाया है। भारत एक ऐसा बाजार है जहां करोड़ों यूजर्स हैं, इसलिए डेटा सेंटर्स को यहीं स्थापित करने से कंपनियों को डेटा प्रोसेसिंग में तेजी मिलती है।

ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा): भारत का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड

टेक कंपनियों पर दुनिया भर में पर्यावरण बचाने का भारी दबाव है। वे ऐसे देशों में निवेश करना चाहती हैं जहां बिजली कोयले से नहीं, बल्कि सूरज (Solar) और हवा (Wind) जैसी प्राकृतिक चीजों से बनती हो।

यहीं भारत सबसे बड़ी बाजी मारता है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट (GW) रिन्यूएबल (ग्रीन) एनर्जी बनाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। चूंकि भारत तेजी से सोलर पार्क और पवन ऊर्जा संयंत्र लगा रहा है, इसलिए ग्लोबल कंपनियों को लगता है कि भारत में काम करने से वे अपने नेट-जीरो (कार्बन उत्सर्जन खत्म करने) के लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर सकेंगी।

चुनौती और समाधान क्या हैं?

AI भविष्य की जरूरत है, लेकिन जिस तरह से यह प्राकृतिक संसाधनों को निगल रहा है, वह पर्यावरण के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अगर हमने इसे सही तरीके से नहीं संभाला, तो आने वाले समय में पानी और बिजली का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।

इसका समाधान यह है कि टेक कंपनियां पानी बर्बाद करने के बजाय 'क्लोज्ड-लूप सिस्टम' अपनाएं (जिसमें एक ही पानी को रीसायकल करके बार-बार इस्तेमाल किया जाता है)। साथ ही, ऐसी चिप्स और सॉफ्टवेयर बनाए जाएं जो कम बिजली में ज्यादा काम करें। भारत इस 'इको-फ्रेंडली AI' क्रांति का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन रहा है, वैसे-वैसे इसके पीछे का अदृश्य बुनियादी ढांचा यानी डेटा सेंटर्स बिजली और पानी की भारी खपत का केंद्र बनता जा रहा है। भारत के लिए यह एक बड़ी चुनौती है: क्या देश अपनी डिजिटल प्रगति को 2070 तक 'नेट जीरो' के लक्ष्य के साथ जोड़ पाएगा?

कुछ जरूरी सवाल और उनके जवाब

क्या AI के इस्तेमाल से सच में बिजली का बिल बढ़ जाता है?

आपके घर का बिजली बिल सीधे तौर पर नहीं बढ़ता। लेकिन जिन कंपनियों का AI आप इस्तेमाल कर रहे हैं (जैसे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट), उनके डेटा सेंटर्स का बिजली बिल और ऊर्जा खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।

डेटा सेंटर को ठंडा करने के लिए पानी की जगह AC का इस्तेमाल क्यों नहीं करते?

डेटा सेंटर्स में सामान्य AC काम नहीं कर पाते क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए 'लिक्विड कूलिंग' (पानी और खास तरल पदार्थों का इस्तेमाल) सबसे तेज और असरदार तरीका है।

क्या भारत में ज्यादा डेटा सेंटर खुलने से आम लोगों के लिए पानी-बिजली कम पड़ जाएगी?

यह एक वास्तविक चिंता है। हालांकि, सरकार और कंपनियां इसी बात पर काम कर रही हैं कि डेटा सेंटर्स के लिए सोलर एनर्जी (सौर ऊर्जा) और रीसाइकिल किए हुए पानी (गंदे पानी को साफ करके) का इस्तेमाल किया जाए, ताकि आम जनता के हिस्से के संसाधन प्रभावित न हों।

ग्रीन AI क्या होता है?

ग्रीन AI का मतलब है ऐसी AI तकनीक विकसित करना जो कम से कम बिजली खपाए और पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचाए। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी से डेटा सेंटर चलाना शामिल है।

क्या भारत का 15 साल का छात्र AI के इस क्षेत्र में करियर बना सकता है?

बिल्कुल! भविष्य में सिर्फ कोडिंग करने वालों की नहीं, बल्कि ऐसे इंजीनियर्स की बहुत मांग होगी जो डेटा सेंटर्स को डिजाइन कर सकें, एनर्जी एफिशिएंसी (बिजली बचाने के तरीके) पर काम कर सकें और AI को पर्यावरण के अनुकूल बना सकें।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

