जरीन खान बोलीं- हर दूसरे सीन में मुझे ब्रा में देखना चाहते थे या फिर किस...
जरीन खान ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। अब एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे एक फिल्म के दौरान उनसे हर दूसरे सीन में किस करने को कहा जा रहा था।
हेट स्टोरी 3 के बाद जरीन को फिर अक्सर 2 ऑफर हुई। फिल्म को अनंत महादेवन ने डायरेक्ट किया था। जरीन ने बताया कि उन्हें पहले बताया गया था कि फिल्म थोड़ी थ्रिलर है, लेकिन हेट स्टोरी 3 की तरह नहीं। लेकिन जैसे ही फिल्म शुरू हुई उन्होंने नोटिस किया कि कई सीन में किस और रीविलंग आउटफिट्स थे।
सिर्फ चाहते थे किस सीन हो या ब्रा पहनूं
जरीन ने कहा, ‘उन्होंने मुझे बड़ी ही पॉलिश इंग्लिश में सुनाई और कहा हम हेट स्टोरी नहीं बना रहे हैं। मैंने ओके कहा, लेकिन जैसे ही मैं सेट पर गई तो हर सीन किस पर एंड होता और अचानक वे चाहते कि मैं ब्रा या वैसा ही कुछ पहनूं।’
जरीन ने कहा कि वह बोल्ड सीन के विरोध में नहीं थीं, लेकिन उन्हें लगा कि ये फिल्म वो नहीं है जो उन्हें बताई गई है।
डायरेक्टर ने सबको अलग वर्जुन सुनाए
जरीन बोलीं, ‘मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सीन करने में, लेकिन आपने मुझे बिल्कुल अलग ब्रीफ दिया था। अब क्योंकि आपने देखा कि फिल्म चली है वो इसलिए आप मुझे ये सब करने के लिए कह रहे हो। लेकिन मैंने बाद में एहसास किया कि डायरेक्टर ही खराब है। वह स्टोरी का एक वर्जन प्रोड्यूसर्स को बताते हैं और दूसरा मुझे और मेरे कॉस्ट्यूम डिजाइनर शाहिद आमिर को।’
जरीन आगे बोलीं, बाद में काफी दिक्कतें हुई। प्रोड्यूसर मुझे ब्रा सीन में चाहते थे या मैं किस सीन करूं वो भी इसलिए क्योंकि इससे पहली वाली मूवी में मैंने वैसा किया था, लेकिन ये गलत है।
जरीन ने कहा कि मैंने फिर भी शूट खत्म किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि प्रोड्यूसर को फाइनेंशियली दिक्कतों का सामना करना पड़े। वह बोलीं, ‘मैं उनमें से नहीं हूं जो टैंट्रम्स दिखाए। मैं जानती हूं पैसों की कीमत इसलिए मैं बात करके सब सुलझाना चाहती थी। लेकिन जब तक फिल्म खत्म होती चीजें काफी खराब हो गई थीं इसलिए मुझे मेरी खुद की फिल्म की स्क्रीनिंग तक में नहीं बुलाया था।’
जरीन ने फिर कहा, ‘कई ऐसे आर्टिकल्स आए जहां लिखा गया था कि मेरे साथ काम करना मुश्किल है। मेरे पास अब भी मैसेज हैं डायरेक्टर के जहां उन्होंने मुझसे प्रोड्यूसर्स की शिकायत की, लेकिन जो हो गया सो हो गया।’
वहीं पहले डायरेक्टर आनंद ने कहा था, ‘मुझसे ज्यादा इंडस्ट्री के लिए कोई तैयार नहीं था। लोग मेरे पास लो बजट फिल्म के लिए आते थे पूरी क्लीएरिटी और प्लानिंग के साथ। मैं आरोपों को सुनकर हैरान हूं। मैंने प्ले की तरह रिहर्स किया था। हर शॉट को रिहर्सल के दौरान एक्सप्लेन किया था।’
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