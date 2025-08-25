YRKKH Twist: अंशुमन की मौत को हत्या बताएगी पुलिस, अभिरा के खिलाफ सबूत देगा कृष

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में पुलिस, अभिरा को गिरफ्तार करने पौद्दार हाउस पहुंचेगी। वह बताएगी कि अभिरा ने अंशुमन की कॉफी में कुछ मिलाया था।

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में पुलिस, पौद्दार हाउस पहुंचेगी। पुलिस, अभिरा को गिरफ्तार करेगी। अरमान, अभिरा के आगे खड़ा रहेगा और पुलिस से सवाल जवाब करेगा। पुलिस, अरमान को बताएगी कि डॉक्टर को अंशुमन के ब्लड में जानलेवा पदार्थ मिले हैं और उन्हीं की वजह से अंशुमन की मौत हुई है। अरमान कहेगा, ‘तो इसमें अभिरा का क्या लेना-देना है?’

पुलिस कहेगी कि अंशुमन ने सुबह से सिर्फ एक कॉफी ही पी थी और उसी कॉफी को पीने के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया। जब उन्होंने उस कॉफी शॉप की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई तब उन्हें पता चला कि अभिरा ने अंशुमन की कॉफी में कुछ मिलाया था। ये सुनने के बाद अरमान, पुलिस को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन बात तब बिगड़ेगी जब कृष सामने आएगा।

कृष, पुलिस को बताएगा कि अभिरा और अंशुमन बिजनेस पार्टनर थे और अभिरा ने पैसों के लिए अंशुमन की जान ले ली। अरमान से ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। वह कृष पर अपना गुस्सा निकालेगा। ऐसे में तान्या सामने आएगी। तान्या कहेगी, ‘इंस्पेक्टर साहब मेरे पति सही कह रहे हैं। इस औरत की वजह से मेरे भाई की जान गई है। इसे ले जाइए।’