YRKKH Twist: पौद्दार हाउस पर हक जताने लगेगी गीतांजलि, दादी-सा देंगी साथ, इसे लगेगी ड्रग्स की लत

YRKKH Twist: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा के जेल जाते ही गीतांजलि पौद्दार हाउस पहुंच जाएगी। वह अरमान और पौद्दार हाउस पर हक जताने लगेगी।

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान, अभिरा की वजह से गीतांजलि के पास माउंट आबू नहीं जा पाएगा। ऐसे में गीतांजलि मांग में सिंदूर लगाकर और गले में मंगलसूत्र पहनकर पौद्दार हाउस पहुंच जाएगी। जब पौद्दार परिवार को पता चलेगा कि अरमान ने गीतांजलि से शादी कर ली है तब वे दंग रह जाएंगे। हालांकि, वे गीतांजलि को पौद्दार हाउस में रहने से नहीं रोक पाएंगे।

अरमान, अभिरा के केस में बिजी हो जाएगा और गीतांजलि से दूर भागने लगेगा। इतना ही नहीं, विद्या भी बार-बार गीतांजलि को खरीखोटी सुनाएगी। उसे इस बात का एहसास करवाएगी कि अरमान सिर्फ और सिर्फ अभिरा से प्यार करता है। ये बात दादी-सा को पसंद नहीं आएगी। दादी-सा, अरमान पर अपना गुस्सा निकालेंगी। दादी-सा कहेंगी कि इसने अपनी इच्छा से गीतांजलि से सगाई की थी और अब अपनी इच्छा से उससे शादी की है तो फिर ये नाटक क्यों। वह अरमान को गीतांजलि के साथ रहने का आदेश देंगी।

विद्या, दादी-सा के इस फैसले पर सवाल उठाएगी, लेकिन दादी-सा उसे चुप करवा देंगी। वहीं गीतांजलि खुश हो जाएगी और अरमान पर हक जमाने लगेगी। इतना ही नहीं, पौद्दार हाउस में नई बहू की तरह रहने लगेगी।