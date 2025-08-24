Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in hindi yrkkh twist abhira in jail armaan become her lawyer YRKKH Twist: अभिरा को जेल में बंद करेगी पुलिस, कोई नहीं देगा साथ, मदद के लिए आगे आएगा ये शख्स, Entertainment Hindi News - Hindustan
YRKKH Twist: अभिरा को जेल में बंद करेगी पुलिस, कोई नहीं देगा साथ, मदद के लिए आगे आएगा ये शख्स

YRKKH Twist In Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि पुलिस पौद्दार हाउस पहुंचेगी और अभिरा को अपने साथ लेकर जाएगी।

Sun, 24 Aug 2025
टीवी शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। हाल ही में रिलीज हुए प्रोमो में फैंस को बड़ा झटका तब लगा, जब अंशुमान रायजादा की मौत के केस में पुलिस, अभिरा शर्मा को गिरफ्तार करने पौद्दार हाउस पहुंचती है। इंस्पेक्टर को देख फूफा-सा कहते हैं, “क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब?” फिर इंस्पेक्टर सबके सामने कहते हैं, “हम अंशुमान रायजादा के मर्डर केस में अभिरा शर्मा को अरेस्ट करने आए हैं।”

घबरा जाएगी अभिरा

घबराई हुई अभीरा जब हिरासत में जाती है, तो उसे कोई कानूनी मदद नहीं मिल पाती। ऐसे में वह खुद अपने केस की जिम्मेदारी उठाती है और आत्मविश्वास के साथ कहती है, “सर, मैं खुद एक वकील हूं और अपना केस खुद रिप्रेजेंट करूंगी। मुझे फॉर्म दीजिए, मुझे फॉर्म भरना है।”

अरमान का दावा

यहीं पर एंट्री होती है अरमान पौद्दार की। अरमान को देखकर अभिरा को शांति मिलती है। अरमान, पुलिस से कहता है, “मैं अरमान पौद्दार हूं, अभिरा शर्मा का वकील… और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कल तक मेरी क्लाइंट लॉकअप से बाहर होंगी।”

कोर्ट में अभिरा के खिलाफ खड़ा होगा कृष?

अब सवाल यह उठता है कि क्या अभिरा खुद को निर्दोष साबित कर पाएगी? क्या अरमान, अभिरा को जेल से बाहर निकालने में कामयाब होगा? क्या कृष पौद्दार, अभिरा के खिलाफ केस लड़ेगा? इन सवालों के जवाब ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, इसके साथ ही इमोशनल और कोर्ट रूम ड्रामा भी देखने को मिलेगा।

