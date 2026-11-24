Yeh Prem Mol Liya FIRST Review: अनुपम खेर ने मां के साथ देखी 'ये प्रेम मोल लिया', फिल्म को 100 में से दिए इतने नंबर
आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ पहली बार एक साथ आ रहे हैं फिल्म ये प्रेम मोह लिया के जरिए। यह एक फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज बड़जात्या ने डायरेक्ट किया है।
सूरज बड़जात्या की फिल्म ये प्रेम मोल लिया इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ लीड रोल में हैं। अब फिल्म की रिलीज से पहले इसका फर्स्ट रिव्यू आया है। अनुपम खेर ने दरअसल, हाल ही में फिल्म देखी वो भी अपनी मां के साथ अपनी मां का रिएक्शन अनुपम ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अनुपम ने बताया कि उनकी मां को फिल्म कैसी लगी है।
अनुपम खेर की मां क्या बोलीं फिल्म को लेकर
अनुपम खेर ने वीडियो शेयर किया है जिसमें अनुपम अपनी मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी कैसी लगी फिल्म आपको? उनकी मां बोलती हैं मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन लास्ट में उन्होंने जो गलत किया वो गलत किया। इसके बाद अनुपम पूछते हैं कि 100 में से कितने नंबर दोगी फिर आप तो वह बोलती हैं 100 में से 100 ही दूंगी।
अनुपम फिर बोलते हैं कि ये देखकर आई हैं अभी प्रेम मोह लिया। इन्होंने बेस्ट रिव्यू दिया है। मैं तो बाद में अपना रिव्यू दूंगा।
अनुपम की मां ने दिए 100 में से 100 नंबर
अनुपम ने इस वीडियो को शेयर कर कैप्शन में लिखा, ‘अभी-अभी मां के साथ ये प्रेम मोल लिया देखकर बाहर निकला हूं और मां ने फिल्म को दिए हैं सौ में से सौ नंबर। अब मां के सौ में से सौ का मतलब है...सौ में से सौ। फिल्म देखते हुए मां कभी हंसी तो कभी रोई। इसके बाद बाहर आकर सूरज बड़जात्या को 3-4 बार गले लगाया। फिर बार-बार हाथ से वही इशारा करती है जिसका मतलब है बहुत बढ़िया।’
सूरज का बतौर डायरेक्टर कमबैक
फिल्म ये प्रेम मोह लिया के जरिए सूरज की बतौर डायरेक्टर लंबे समय के बाद मूवी रिलीज हो रही है। लास्ट उनकी फिल्म ऊंचाई थी जिसमें अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, परिणीति चोपड़ा, बोमन ईरानी, नीना गुप्ता थीं। यह फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी और इसे मिक्स रिस्पॉन्स मिला था।
अब 4 साल बाद सूरज फिल्म ये प्रेम मोल लिया लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में आयुष्मान, शरवरी के अलावा अनुपन खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, शाद रंधावा, सौम्या टंडन, गीता अग्रवाल शर्मा, स्वानंद किरकिरे, सुरभि तिवारी हैं।
इमरान हाशमी की फिल्म से बॉक्स ऑफिस टक्कर
बता दें कि ये प्रेम मो लिया रिलीज हो रही है 27 नवंबर को। इसी दिन इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म गनमास्टर जी9 रिलीज होने वाली है। तो देखते हैं कि इस बॉक्स ऑफिस क्लैश में कौनसी मूवी बाजी मारती है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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