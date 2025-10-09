कौन हैं ‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ सुनील लहरी के बेटे? सारा खान संग ऐसे शुरू हुई कृष की लव स्टोरी

बिग बॉस 4 में नजर आईं सारा खान एक बार फिर शादी के बंधन में बंधी हैं। उन्होंने कृष पाठक से शादी रचाई है। आइए जानते हैं कौन हैं कृष पाठक और उनका रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी से क्या रिश्ता है।

बिग बॉस 4 में नजर आईं एक्ट्रेस सारा खान ने 6 अक्टूबर को अपने बॉयफ्रेंड कृष पाठक संग शादी रचाई। ये सना खान की दूसरी शादी है। इससे पहले सना खान ने बिग बॉस के घर में अली मर्चेंट से शादी रचाई थी। हालांकि, अली मर्चेंट से उनकी ये शादी ज्यादा वक्त नहीं चली। सना खान और अली मर्चेंट का साल 2011 में तलाक हुआ था। आइए जानते हैं कौन हैं कृष पाठक जिनसे सारा खान ने शादी रचाई है।

लक्ष्मण के बेटे हैं कृष पाठक कृष पाठक रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी के बेटे हैं। कृष ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ पुरानी बातचीत में बताया कि उन्हें उनकी मां को अकेले पाला है। जब कृष 9 महीने के थे तब उनके माता-पिता अलग हो गए थे। कृष ने बताया था कि भले ही उनकी मां ने उन्हें पाला है, लेकिन उनके पिता के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते हैं।

कैसे शुरू हुई सारा और कृष की लव स्टोरी बॉम्बे टाइम्स से खास बातचीत में कृष ने अपनी और सारा की लव स्टोरी के बारे में भी बताया। कृष ने कहा कि उनकी कहानी जेन जी जैसी है। वो दोनों हार्टब्रेक से निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी खुद को शादी करने वाले शख्स जैसा नहीं देखा था क्योंकि उनकी परवरिश अकेले मां ने की थी और मैं शादी के विचार के बीच पला-बढ़ा नहीं था। वहीं, सारा ने अपने माता-पिता का एक मजबूत बॉन्ड देखा था और वो वही चाहती थी।