जब किंग शाहरुख खान से बॉक्स ऑफिस क्लैश ऋतिक रोशन पर पड़ा था भारी, पीछे रह गई थी फिल्म

संक्षेप: शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के बीच बॉक्स ऑफिस पर बड़ी टक्कर हुई थी। उस समय नए सुपरस्टार बन रहे ऋतिक रोशन, किंग के आगे पीछे रह गए थे। दोनों की ये टक्कर आज भी मशहूर है।

साल 2000 का दौर बॉलीवुड के लिए बेहद खास रहा। एक तरफ इंडस्ट्री को ऋतिक रोशन के रूप में सुपरस्टार मिला था। इसी साल एक्टर ने फिल्म ‘कहो ना प्यार है’ ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया था। उनकी पहली ही फिल्म कमाल कर रही थी। दूसरी तरफ थे शाहरुख खान अपने करियर के टॉप पर थे। हालांकि, एक्टर की फिल्में भी फ्लॉप हो रही थीं। इसी साल ऋतिक रोशन और शाहरुख खान के बीच जबरदस्त बॉक्स ऑफिस क्लैश ने सभी को हैरान कर दिया।

शाहरुख और ऋतिक के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश ये वो दौर भी था जब ऋतिक के इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद शाहरुख खान का दबदबा कम होने की खबर थी। कई मैगज़ीन और न्यूपेपर ने दोनों की टकरार वाली खबरें चलाई। और इन्हीं दिनों 27 अक्टूबर 2000 को दिवाली के मौके पर दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई। इसी दिन शाहरुख खान की मोहब्बतें और ऋतिक रोशन की मिशन कश्मीर आमने-सामने आईं। दोनों फिल्मों की स्टारकास्ट शानदार थी।

ओपनिंग डे कलेक्शन रिलीज के शुरुआती दिन में मिशन कश्मीर ने बढ़त बना ली थी। फिल्म ने पहले दिन 1.64 करोड़ की कमाई के साथ साल का सबसे बड़ा ओपनिंग डे रिकॉर्ड बनाया, जबकि मोहब्बतें ने पहले दिन ₹1.19 करोड़ जुटाए। ऐसा माना जा रहा था कि ऋतिक, किंग शाहरुख पर भारी पड़ गए हैं। लेकिन पासा पलट गया। एक हफ्ते बाद के आंकड़ों ने बॉक्स ऑफिस नंबर्स बदल दिए थे।