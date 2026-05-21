OTT Watch: जी5 पर फ्री में देखें ये 20 कोरियन सीरीज, हिंदी में डब हैं सभी शोज

OTT Weekend Watch: अगर आप कोरियन शोज देखने के शौकीन हैं तो हम आपको जी5 पर मौजूद 20 ऐसे कोरियन शोज के बारे में बता रहे हैं जो आप फ्री में देख सकते हैं। ये सभी शोज आपको हिंदी में मिलेंगे।

कोरियन शोज का भारत में क्रेज बढ़ता जा रहा है। हर प्लेटफॉर्म पर आपको कोरियन शोज मिल जाएंगे। पर अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन न होने की वजह से ये शोज नहीं देख पा रहे हैं तो आपको जी5 पर मौजूद 20 ऐसे कोरियन शोज के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप फ्री में देख सकते हैं। ये सभी शोज हिंदी में डब हैं। इस लिस्ट में रोमांटिक से लेकर साइंस फिक्शन शोज शामिल हैं।

चीट ऑन मी इफ यू कैन जॉनर: कॉमेडी मिस्ट्री रोमांटिक सीरीज

प्लॉट: एक क्राइम थ्रिलर नॉवल लिखने वाली महिला एक डायवोर्स लॉयर से शादी कर लेती है। महिला हमेशा नए-नए तरीकों से लोगों को मारने के बारे में सोचती है। शादी से पहले वो महिला लॉयर से एक पेपर साइन कराती है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो उसे चीट करता है, तो वो उसे मार सकती है।

2. एसएफ 8 जॉनर: एक्शन कॉमेडी साइंस फिक्शन

IMDb रेटिंग: 6.4

प्लॉट: 8 ऐसी कहानिया हैं जहां लोग एक आदर्शवादी दुनिया में रह रहे हैं। उनके जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही कॉमन बात है। सीरीज में 8 एपिसोड्स हैं।

3. बी मेलोड्रमैटिक

जॉनर: रोमांटिक कॉमेडी

IMDb रेटिंग: 8.2

प्लॉट: तीन ऐसे दोस्त जो अपने करियर और लव लाइफ में बिल्कुल अलग राह पर चलते हैं, लेकिन इन सबके बावजूद वो हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।

4. व्हेन द वेदर इज फाइन

जॉनर: फील गुड रोमांटिक ड्रामा

IMDb रेटिंग: 7.7

प्लॉट: एक लड़की के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बाद वो एक बड़े शहर को छोड़ छोटे शहर में शिफ्ट हो जाती है। उस छोटे शहर में उसकी मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त से होती है। उन दोनों की जर्नी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, सीरीज दिलचस्प होती जाती है।

5. गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स

जॉनर: वर्कप्लेस ड्रामा

IMDb रेटिंग: 7.8

प्लॉट: गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केटिंग टीम के लोग ऑफिस पॉलिटिक्स, अपने आपसी रिश्ते और जीवन में होने वाली घटनाओं के बीच एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करने की कोशिश करते हैं।

6. किल मी, हील मी

जॉनर: रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा

IMDb रेटिंग: 8.3

प्लॉट: एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा अपने परिवार से छिपकर खुद के लिए एक साइकेट्रिस्ट को बुलाता है ताकि उसकी मल्टिपल पर्सनालिटि डिसऑर्डर को ठीक किया जा सके।

7. वेटलिफ्टिंग फेयर किम बॉक-जू

जॉनर: कमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी शो

IMDb रेटिंग: 8.3

प्लॉट: कॉलेज के कुछ एथलीट्स अपने सपने के लिए संघर्ष करते हैं। इसी संघर्ष के बीच वो लोग प्यार का अनुभव करते हैं। वो धीरे-धीरे करके अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं।

8. मदर

जॉनर: मिस्ट्री ड्रामा

IMDb रेटिंग: 8.9

प्लॉट: एक स्कूल टीचर को एहसास होता है कि उसके एक स्टूडेंट का उसके घर पर शोषण होता है। इसके बाद वो टीजर उस बच्चे को किडनैप करके अपने साथ रखकर उसकी मां बनने की कोशिश करती है।

9. W: 2 वर्ल्ड्स अपार्ट

जॉनर: डार्क एक्शन कॉमेडी

IMDb रेटिंग: 8

प्लॉट: एक सर्जन अपने पिता के लापता होने की जांच करते हुए अपने पिता द्वारा बनाई गई वेबटून के किरदार से मिलती है। कहानी दोनों के प्यार की है। कोरियन रोमांटिक ड्रामा के शौकीन को ये शोज पसंज आएगा।

10. डाली एंड कॉकी प्रिंस

जॉनर: रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा

IMDb रेटिंग: 8

प्लॉट: ये कहानी एक गरीब लड़के और अमीर लड़की के प्यार की कहानी है।

11. अनकंट्रोलैबली फॉन्ड

जॉनर: रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा

IMDb रेटिंग: 7.7

प्लॉट: ब्रेकअप के बाद जीवन में आगे बढ़ चुके दो एक्स फिर से एक मोड़ पर टकराते हैं। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार अब भी बाकी है।

12. एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू

जॉनर: टीन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा

IMDb रेटिंग: 7.7

प्लॉट: एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे पता चलता है कि वो एक वेब कॉमिक में एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस है। इसके बाद वो अपनी कहानी बदलने की राह पर निकल पड़ती है।

13. द गेम

जॉनर: क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर

IMDb रेटिंग: 7.1

प्लॉट: किम ताए प्योंग जब किसी की आंखों में देखता है तो वो उसकी मौत से ठीक पहले के क्षण देख सकता है। अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते वो डिटेक्टिव की मर्डर केस सुलझाने में मदद करता है।

14. आई एम नॉट अ रोबॉट

जॉनर: साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी

IMDb रेटिंग: 8

प्लॉट: किम मिन ग्यू अमीर है, लेकिन उसे लोगों से एलर्जी है। इस वजह से वो हमेशा अकेले रहता है। उसका जीवन तब बदलता है जब वो एक ऐसी लड़की से मिलता है जो अपने एक्स के लिए एक रोबोट होने का नाटक करती है।

15. 18 अगेन

जॉनर: रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा

IMDb रेटिंग: 8.1

प्लॉट: एक 37 साल का आदमी जो अपनी पत्नी को तलाक देने की कगार पर खड़ा है। लेकिन एक दिन अचानक वो अपने आपको अपने 18 साल के शरीर में पाता है। वह अपने बच्चों के करीब आने और उनकी रक्षा के लिए एक नए नाम से नया जीवन जीना शुरू करता है।

16. यू आर माय डेस्टिनी

जॉनर: कॉमेडी ड्रामा

IMDb रेटिंग: 7.4

प्लॉट: बहामास जा रहे एक क्रूज जहाज पर, दो अलग-अलग दुनिया के लोग एक दूसरे से मिलते हैं। फिर शुरू होती है दोनों की साथ में जर्नी।

17. यूथ ऑफ मे

जॉनर: कोरियन रोमांटिक पीरियॉडिक ड्रामा

IMDb रेटिंग: 8.3

प्लॉट: एक मेडिकल छात्र अपने पिता के कहने पर एक नर्स से शादी कर लेता है। इस दोनों का भाग्य 1980 के ग्वांगजू विद्रोह से जुड़ जाता है।

18. वेलकम टू वाइकीकी

जॉनर: सिटकॉम

IMDb रेटिंग: 8.2

प्लॉट: तीन दोस्त अपनी एक फिल्म बनाने के फंड के लिए एक गेस्ट हाउस खोलते हैं। गेस्ट हाउस खुलने के बाद जो-जो होता है, उसे देख आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

19. कपल ऑन द बैकट्रैक:

जॉनर: रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा

IMDb रेटिंग: 8.1

प्लॉट: शादी के 18 साल बाद, मा जिन-जू और चोई बान-डो को एक दूसरे से समस्या होने लगती है। दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं। दोनों के जीवन में चीजें तब बदलती हैं जब वो दोनों अपने कॉलेज के दिनों में पहुंच जाते हैं।

20. फाइट फॉर माय वे

जॉनर: रोमांटिक कॉमेडी

IMDb रेटिंग: 8