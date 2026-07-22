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OTT Series: ‘द स्कैम लीक्ड’, CJP के प्रोटेस्ट के बीच जी5 ने रिलीज किया अपनी नई सीरीज का टीजर

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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एक तरफ, कॉकरोच जनता पार्टी पेपर लीक होने की वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रही है। वहीं दूसरी तरफ जी5 ने इसी मुद्दे पर बनी अपनी नई सीरीज का टीजर रिलीज किया है।

OTT Series: ‘द स्कैम लीक्ड’, CJP के प्रोटेस्ट के बीच जी5 ने रिलीज किया अपनी नई सीरीज का टीजर

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रही है। इसी बीच, ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 ने इसी मुद्दे पर अपनी नई सीरीज अनाउंस की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी इस नई सीरीज 'द स्कैम-लीक्ड' का टीजर भी जारी कर दिया है। खास बात ये है कि टीजर में कोई डायलॉग नहीं हैं पर विजुअल्स इतने दमदार हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

द स्कैम-लीक्ड का टीजर

'द स्कैम-लीक्ड' के टीजर की शुरुआत एक कारखाने से होती है, जहां मेडिकल एग्जाम के पेपर्स की छपाई हो रही है। सब सही चल रहा होता है और तभी अंदर का एक इंसान इन पेपर्स की तस्वीरें क्लिक करके वायरल कर देता है। स्क्रीन पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है और लिखा होता है मेडिकल की परीक्षा रद्द। फिर छात्रों का सैलाब दिखाया जाता है, जो गुस्से से भरा होता है और सवाल उठाता है। वहीं इन बीच एक छात्र फांसी लगा लेता है।

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जी5 पर कब आएगी 'द स्कैम-लीक्ड'?

'द स्कैम-लीक्ड' का सिर्फ टीजर आया है। अभी तक न ही इसकी स्टार कास्ट रिवील की गई है और न ही रिलीज डेट का ऐलान किया गया है।

यहां देखिए 'द स्कैम-लीक्ड' का टीजर

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छात्रों के सपोर्ट में उतरे ऋतिक रोशन, राजकुमार राव समेत कई सेलेब्स

सरकार से जवाब मांगने वाले स्टूडेंट्स का बॉलीवुड सेलेब्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल, सोमवार के दिन कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों ने मिलकर संसद चलो अभियान चलाया था। इस दौरान पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़ी। ऐसे में छात्र भड़क गए और इस देश की हस्तियां भी। एक तरफ शबाना आजमी, कुनिका सदानंद और प्रकाश राज ने खुद विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं दूसरी तरफ सोनू सूद, वीर दास, दीया मिर्जा, सोहा अली खान, अदिति राव हैदरी, रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, राजकुमार राव, विशाल डडलानी, स्वरा भास्कर, भूमि पेडनेकर, हुमा कुरैशी, नंदिता दास, आयुष शर्मा, नसीरुद्दीन शाह, ऋतिक रोशन और स्क्रीनराइटर सुतापा सिकदर समेत कई अन्य लोगों ने ऑनलाइन पोस्ट शेयर कर सरकार से बातचीत करने की अपील की है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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