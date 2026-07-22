जी5 पर रिलीज होंगे ये 8 हिंदी शोज, 33 साल पुराना हॉरर शो करने जा रहा वापसी, 8.1 है IMDb रेटिंग

फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल होने के बाद जी5 ने अपकमिंग शोज की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में दो ऐसे शोज हैं जो टीवी पर कभी राज किया करते थे। यहां चेक करें उन शोज की लिस्ट।

फीफा फुटबॉल विश्व कप फिनाले हो चुका है। फुटबाल का पूरा मैच जी5 पर स्ट्रीम हुआ था। अब फाइनल होने के बाद जी5 ने अपकमिंग शोज की लिस्ट अपडेट की है। इस लिस्ट को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। हालांकि, इस लिस्ट में बताए गए शोज की रिलीज डेट पर अभी कोई अपडेट नहीं आया है। इस लिस्ट में 33 साल पुराना एक ऐसा हॉरर शो है जिसे देख दर्शक यकीनन डर जाएंगे। हम आपको जी5 की इस लिस्ट के उन शोज के नाम बता रहे हैं जो हिंदी में रिलीज होंगे।

1. रंगबाज सीजन 4 रंगबाज एक एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज का पहला सीजन साल 2018 में आया था। तीसरा सीजन साल 2022 में आया था। इस सीरीज के अबतक की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है। सीरीज जल्द ही जी5 पर आएगी। जी5 पर सीरीज का पहला लुक रिलीज करतचे हुए कैप्शन लिखा गया- अब इंसाफ नहीं…अब फैसला होगा। लोमड़ियों की पूरी नस्ल की खत्म करने आ रहे हैं रंगबाज। जल्द मिलते हैं।

2. कांबली कांबली एक बायोग्राफिक्ल ड्रामा शो होगा। ये शो पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विनोद कांबली की लाइफ पर आधारित होगा। इस सीरीज के डायरेक्ट कर रहे हैं अभिजीत शिरीष देशपांडे हैं। इस सीरीज का फर्स्ट लुक इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। इसके साथ कैप्शन लिखा गया- एक नाम, एक विरासत, एक कहानी जिसे कहने के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार था।

3. जनावर 2 ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज का पहला सीजन साल 2025 में आया था। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है। इस सीरीज का पहला लुक शेयर करते हुए कैप्शन लिखा गया- अंदर का बीस्ट लौट आया है। और भी डार्क, वाइल्ड और आजाद।

4. जीना इसी का नाम है 2.0 जीना इसी का नाम है 2.0 एक टॉक शो है। ये शो साल 2002 में आया था। शो साल 2002 से 2008 तक चला था। जीना इसी का नाम है 2.0 इसी शो का सीजन 2 है। नए सीजन को आर माधवन होस्ट करेंगे। पहले सीजन की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।

5. द स्कैम लीक्ड देश में जिस वक्त पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसी वक्त जी5 ने द स्कैम लीक्ड का ऐलान किया है। इस शो का पहला लुक रिलीज करते हुए लिखा गया- एक पेपर, मिलियन सपने। एक लीक। देश हैरान।

6. जी हॉरर शो जी हॉरर शो टीवी की दुनिया के सबसे डरावने हॉरर शोज में से एक है। इस शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। इस हॉरर शो ने टीवी की दुनिया पर कभी राज किया था। जी5 का ये शो अब वापसी करने को तैयार है। ये शो साल 1993 से 2001 तक टेलीकास्ट हुआ था। इस शो के फर्स्ट लुक के साथ कैप्शन लिखा गया- हॉरर शो का ओजी वापसी करने जा रहा है। नेल बाइटिंग जल्द शुरू होगा।

7. राम-आंजनेय युद्ध राम-आंजनेय युद्ध एक माइथोलॉजिक्ल शो होगा। इस शो का फर्स्ट लुक शेयर किया गया है। इस शो के फर्स्ट लुक के साथ कैप्शन लिखा गया- एक एपिक लड़ाई जिसमें योद्धा और लेजेंड्स आमने-सामने होंगे।