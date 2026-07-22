जी5 पर रिलीज होंगे ये 8 हिंदी शोज, 33 साल पुराना हॉरर शो करने जा रहा वापसी, 8.1 है IMDb रेटिंग
फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल होने के बाद जी5 ने अपकमिंग शोज की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में दो ऐसे शोज हैं जो टीवी पर कभी राज किया करते थे। यहां चेक करें उन शोज की लिस्ट।
फीफा फुटबॉल विश्व कप फिनाले हो चुका है। फुटबाल का पूरा मैच जी5 पर स्ट्रीम हुआ था। अब फाइनल होने के बाद जी5 ने अपकमिंग शोज की लिस्ट अपडेट की है। इस लिस्ट को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। हालांकि, इस लिस्ट में बताए गए शोज की रिलीज डेट पर अभी कोई अपडेट नहीं आया है। इस लिस्ट में 33 साल पुराना एक ऐसा हॉरर शो है जिसे देख दर्शक यकीनन डर जाएंगे। हम आपको जी5 की इस लिस्ट के उन शोज के नाम बता रहे हैं जो हिंदी में रिलीज होंगे।
1. रंगबाज सीजन 4
रंगबाज एक एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज का पहला सीजन साल 2018 में आया था। तीसरा सीजन साल 2022 में आया था। इस सीरीज के अबतक की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है। सीरीज जल्द ही जी5 पर आएगी। जी5 पर सीरीज का पहला लुक रिलीज करतचे हुए कैप्शन लिखा गया- अब इंसाफ नहीं…अब फैसला होगा। लोमड़ियों की पूरी नस्ल की खत्म करने आ रहे हैं रंगबाज। जल्द मिलते हैं।
2. कांबली
कांबली एक बायोग्राफिक्ल ड्रामा शो होगा। ये शो पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विनोद कांबली की लाइफ पर आधारित होगा। इस सीरीज के डायरेक्ट कर रहे हैं अभिजीत शिरीष देशपांडे हैं। इस सीरीज का फर्स्ट लुक इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। इसके साथ कैप्शन लिखा गया- एक नाम, एक विरासत, एक कहानी जिसे कहने के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार था।
3. जनावर 2
ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज का पहला सीजन साल 2025 में आया था। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है। इस सीरीज का पहला लुक शेयर करते हुए कैप्शन लिखा गया- अंदर का बीस्ट लौट आया है। और भी डार्क, वाइल्ड और आजाद।
4. जीना इसी का नाम है 2.0
जीना इसी का नाम है 2.0 एक टॉक शो है। ये शो साल 2002 में आया था। शो साल 2002 से 2008 तक चला था। जीना इसी का नाम है 2.0 इसी शो का सीजन 2 है। नए सीजन को आर माधवन होस्ट करेंगे। पहले सीजन की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।
5. द स्कैम लीक्ड
देश में जिस वक्त पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसी वक्त जी5 ने द स्कैम लीक्ड का ऐलान किया है। इस शो का पहला लुक रिलीज करते हुए लिखा गया- एक पेपर, मिलियन सपने। एक लीक। देश हैरान।
6. जी हॉरर शो
जी हॉरर शो टीवी की दुनिया के सबसे डरावने हॉरर शोज में से एक है। इस शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। इस हॉरर शो ने टीवी की दुनिया पर कभी राज किया था। जी5 का ये शो अब वापसी करने को तैयार है। ये शो साल 1993 से 2001 तक टेलीकास्ट हुआ था। इस शो के फर्स्ट लुक के साथ कैप्शन लिखा गया- हॉरर शो का ओजी वापसी करने जा रहा है। नेल बाइटिंग जल्द शुरू होगा।
7. राम-आंजनेय युद्ध
राम-आंजनेय युद्ध एक माइथोलॉजिक्ल शो होगा। इस शो का फर्स्ट लुक शेयर किया गया है। इस शो के फर्स्ट लुक के साथ कैप्शन लिखा गया- एक एपिक लड़ाई जिसमें योद्धा और लेजेंड्स आमने-सामने होंगे।
बकैती 2.0
बकैती 2.0 एक कॉमेडी सीरीज है। इस सीरीज का पहला सीजन साल 2025 में आया था। अब दूसरा सीजन रिलीज आने जा रहा है। इस सीरीज के पहले लुक के साथ कैप्शन लिखा गया- पहले सीजन की बकैती तो बस ट्रेलर था…असली बकैती अब शुरू होगी। द कटारिया परिवार वापस आया है और कैसे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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