Health Update: जाकिर खान ने अनाउंस किया शोज से लंबा ब्रेक, पिछले एक साल से खराब है तबीयत

Zakir Khan Health Update: स्टार कॉमेडियन जाकिर खान के शोज की टिकटें हाथो-हाथ बिक जाती हैं। लेकिन अब शायद भारतीय फैंस को उनके शोज इतनी आसानी से नहीं मिल पाएंगे। जाकिर ने कुछ वक्त तक शोज से ब्रेक लेने का फैसला किया है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 06:00 AM
स्टार कॉमेडियन जाकिर खान ने स्वास्थ्य कारणों से कुछ वक्त का ब्रेक लेने का ऐलान किया है। जाकिर खान ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उनकी तबीयत बीते एक साल से खराब है लेकिन फिर भी अपने फैंस और स्टेज से प्यार के चलते वह चीजों को टाल रहे थे। जाकिर खान ने बताया है कि रात-रात भर जागना और फिर सुबह अंधेरे ही फ्लाइट पकड़ना और किसी तरह का टाइम टेबल फॉलो नहीं करना, इससे चीजें खराब होती गई हैं। इस साल जाकिर खान के भारत में गिनती के शोज होंगे और स्पेशल शो रिकॉर्ड करने के बाद अब वह कुछ वक्त का ब्रेक लेंगे।

लगातार शोज की वजह से बिगड़ी सेहत

बता दें कि 38 वर्षीय जाकिर खान की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। उनके ज्यादातर शोज फुल जाते हैं और सोशल मीडिया से लेकर ओटीटी तक पर फैंस को उनके नए शोज और वीडियोज का इंतजार रहता है। जाहिर खान ने अपनी सेहत के बारे में इंस्टा स्टोरी पर बताया, "मैं पिछले 10 सालों से टूर कर रहा हूं। हालांकि मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे आपका प्यार और लगाव मिला है, लेकिन इस तरह से लगातार दूर-दूर तक टूर करना स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है।"

बीते एक साल से बीमार हैं जाकिर खान

जाकिर खान ने फैंस को बताया कि उनकी तबीयत बीते एक साल से खराब है लेकिन वह लगातार चीजों को टालते रहे हैं, लेकिन अब बात हाथ से निकल सकती है। एक्टर ने लिखा, "जिससे भी आप मिलें उस हर शख्स को संतुष्ट करने की कोशिश करना, दिन में दो-दो तीन-तीन शोज करना, रात-रात भर नींद ना ले पाना, फिर सुबह तड़के फ्लाइट पकड़ना और जाहिर तौर पर किसी तरह का कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करना। ठीक पूरे एक साल से बीमार ही हूं, पर काम करना ही पड़ा, क्योंकि जरूरी था उस वक्त। जिनको पता है, उनको पता है।"

कॉमेडियन ने अनाउंस किया लंबा ब्रेक

जाकिर खान ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मुझे वाकई स्टेज पर होना पसंद है, लेकिन अब थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा शायद। मतलब मन तो मेरा है नहीं, वैसे देखा जाए तो 1 साल से भी टाल ही रहा था। पर अब लग रहा है कि बात हाथ से निकल जाए उसके पहले संभाल लेना चाहिए। इसलिए इस बार के भारत के टूर में सीमित शहर ही रहेंगे। ज्यादा शोज पर शोज नहीं कर पाऊंगा। और फिर यह स्पेशल रिकॉर्ड करके थोड़ा लंबा ब्रेक लेने की सलाह दी गई है मुझे।"

