गौहर खान ने एक्स कुशाल टंडन को लेकर पति जैद दरबार को दी थी एक सलाह- वो बहुत ही...
जैद दरबार और कुशाल टंडन के बीच शो अलायंस में अब तक सही बॉन्ड दिखा है। अब जैद ने बताया कि शो में आने से पहले गौहर ने कुशाल को लेकर क्या कहा था।
कुशाल टंडन इन दिनों शो अलायंस में काफी चर्चा में हैं। शो में उनके साथ कोरियोग्राफर और कंटेंट क्रिएटर जैद दरबार भी हैं। जैद, गौहर खान के पति हैं और जैद से शादी से पहले वह कुशाल की एक्स गर्लफ्रेंड थीं। सबको लगा था कि शो में दोनों एक-दूसरे के अपोजिट रहेंगे, लेकिन इसके अपोजिट दोनों एक ही ग्रुप में हैं। जैद ने अब बताया कि शो में आने से पहले गौहर ने उन्हें कुशाल को लेकर क्या सलाह दी थी।
जैद बोले तेरा-मेरा रिश्ता ऐसा लड़ाई हो सकती थी
सोहेल खान के सामने बात करते हुए जैद ने कहा, ‘तेरा मेरा तो रिश्ता ही ऐसा है कि शुरुआत में ही हमारी लड़ाई हो सकती थी। लेकिन एक्सपीरियंस आदमी ही समझ पाएगा।’
कुशाल बोले जिससे मैं प्यार करता था, उससे इसकी शादी हुई
कुशाल फिर सोहेल से पूछते हैं कि क्या उन्हें उनकी हिस्ट्री पता है और फिर कहते हैं, एक बार मुझे किसी लड़की से प्यार था और आज यह उसी लड़की के साथ शादीशुदा है।
कुशाल को लेकर गौहर ने दी थी सलाह
सोहेल ने दोनों की तारीफ की इस पर जैद ने कहा, ‘हम इसलिए एक-दूसरे के साथ हैं क्योंकि हम मैच्योर हैं। 15 साल हो गए इस बात को और मेरे 2 बच्चे हो गए हैं। मेरी बीवी ने बस मुझे एक बात बोली कि वो बहुत अच्छा इंसान है जैद। बीवी पर अंधा भरोसा है मुझे।’
बता दें कि इससे पहले जैद ने बताया था कि वह कुशाल से मिलने के लिए नर्वस थे, लेकिन जैसे दोनों मिले पहली बार तो उन्होंने जैद को गले लगाया।
दोनों अब अलग ग्रुप में
शो में जैद कई बार कुशाल को अपना दोस्त बता चुके हैं। इसके अलावा वह कुशाल को उनकी गलती पर सामने से बोलते भी हैं। तीसरे हफ्ते तक दोनों एक ही ग्रुप में थे, लेकिन फिर मिनि माधुर ने दोनों को अलग-अलग ग्रुप में कर दिया है।
बिग बॉस में मिले थे गौहर और कुशाल
बता दें कि गौहर और कुशाल शो बिग बॉस 7 के दौरान मिले थे। शो के दौरान दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया था। शो से बाहर भी दोनों का रिलेशन कुछ समय चला, लेकिन फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया।
जैद से की शादी
इसके बाद गौहर ने 2020 में जैद से सगाई की और फिर दोनों ने उसी साल शादी की। दोनों के 2 बच्चे हैं।
शो अलायंस की बात करें तो इसमें अलग-अलग फिल्ड से लोग हैं जैसे एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और गेमर्स। शो में पहले सब जोड़ी में आए। यह शो प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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