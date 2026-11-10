यूट्यूब के 5 सबसे पॉपुलर शोज, मोबाइल पर फ्री में देखिए, लिस्ट में समय रैना का IGL भी
अगर आपको समय रैना का कॉमेडी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पसंद है, तो आपको ये शोज भी शर्तिया पसंद आएंगे, जो काफी हद तक वही वाइब मेनटेन करते हैं।
भले ही आज हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स जैसे दर्जनों OTT प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए आज भी यूट्यूब से बेहतर कुछ नहीं है। न सिर्फ यह अलग-अलग तरह के फॉरमैट में वीडियो देखने की सुविधा देता है, बल्कि इसमें यूजर के लिए फ्री और पेड वर्जन के बीच चुनने का विकल्प भी मौजूद है। भुवन बाम और समय रैना जैसे न जाने कितने ही एंटरटेनर्स हैं, जिन्हें यूट्यूब ने मौका दिया है, और आज वो एक मशहूर चेहरा बन चुके हैं। तो चलिए आज जानते हैं यूट्यूब पर मौजूद टॉप 5 कॉमेडी शोज के बारे में, जिन्हें आप फ्री में एन्जॉय कर सकते हैं।
इंडियाज गॉट लेटेंट (Season 2)
लिस्ट में पहला ही नाम समय रैना का है। समय रैना एक स्टार स्टैंडअप कॉमेडियन हैं, जिन्होंने जब IGL (India's Got Latent) नाम से अपना कॉमेडी शो शुरू किया, तो रिलीज के साथ ही यह सुपरहिट हो गया। इस शो पर अलग-अलग टैलेंट के लोग आकर अपना हुनर दिखाते हैं और समय रैना समेत अन्य पैनलिस्ट उन्हें जज करते हैं। पहला सीजन विवादों में रहा था, लेकिन बावजूद इसके दूसरा सीजन आया और आज यह कॉमेडी शो, यूट्यूब का सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो है।
प्रेटी गुड रोस्ट शो
इसे भी आप यूट्यूब पर फ्री में एन्जॉय कर सकते हैं। यह यूट्यूब के सबसे पॉपुलर रोस्ट कॉमेडी शोज में से एक है। इसमें हर एपिसोड में एक खास गेस्ट को बुलाया जाता है और बाकी कॉमेडियन मिलकर उनकी जमकर खिंचाई करते हैं। अपने तीखे पंचलाइन और शानदार कॉमिक टाइमिंग के कारण इसके हर एपिसोड पर लाखों-करोड़ों व्यूज आते हैं। अगर आप IGL से बोर होने लगे हैं, तो जरा आशीष सोलंकी के इस शो को ट्राय कीजिए।
रिलेशन'शिट' एडवाइज
रौनक राजानी का यह शो भी पैनल बेस्ड है। इस शो में रौनक राजानी और अन्य स्टैंड-अप कॉमेडियन मिलकर दर्शकों की अजीबोगरीब रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स पर मजेदार और कॉमिक एडवाइस देते हैं। इस शो के क्लिप और वीडियो अक्सर ट्रेंड करते रहते हैं। अगर आपको समय रैना का शो पसंद आया है, तो इस बात की काफी संभावना है कि आपको यह भी पसंद आए।
परमानेंट रूममेट्स
यह भारत की पहली और सबसे आइकॉनिक स्क्रिप्टेड कॉमेडी वेब सीरीज मानी जाती है। इसमें मिकेश और तान्या के लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप और साथ रहने की मजेदार उलझनों को दिखाया गया है। आज भी इसे YouTube पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले और सबसे बेहतरीन रेटिंग (8.6 IMDb) वाले कॉमेडी शोज में गिना जाता है। भले ही यह रियल लाइफ बेस्ड शो नहीं है, लेकिन फिक्शन पसंद करने वालों के लिए बेस्ट शो है।
यह भी देखें: OTT: ‘दृश्यम’ के फैंस भूलकर भी न देखें ये क्राइम थ्रिलर, मिली 7.4 रेटिंग, नेटफ्लिक्स पर है मौजूद
टीवीएफ बेचलर्स
चार कुंवारे लड़कों और उनके खड़ूस मकान मालिक के बीच की नोकझोंक पर आधारित यह एक सिटकॉम कॉमेडी शो है। भुवन बाम की मौजूदगी और हर एपिसोड के अलग-अलग मजेदार कॉन्सेप्ट की वजह से इस शो के एपिसोड्स को YouTube पर करोड़ों बार देखा गया है। अगर आप यूट्यूब पर कुछ नया तलाश रहे हैं, तो फिर यह शो आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग