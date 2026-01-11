कौन हैं खबरों में छाए जेफरी एपस्टीन? 2020 में बनी थी 7.1 रेटिंग वाली यह नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री

संक्षेप: Netflix Documentary: अगर आप दुनिया की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बीते दिनों में आपने कई बार जेफरी एपस्टीन या एपस्टीन फाइल्स जैसे नाम सुने होंगे। अगर आप एपस्टीन के बारे में जानना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं।

बीते कुछ दिनों से जैफरी एपस्टीन के बारे में सोशल मीडिया पर और खबरों में चर्चा हो रही है। एपस्टीन फाइल्स में जो खुलासे हुए उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अगर आप भी ये खबरें पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि आखिर जेफरी एपस्टीन कौन है? तो आप नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री जेफरी एपस्टीन: फिल्दी रिच देख सकते हैं। इस सीरीज में आपको जेफरी एपस्टीन से जुड़े अपराधों की हर एक कड़ी देखने को मिलेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कब रिलीज हुई थी जेफरी एपस्टीन पर बनी डॉक्यूमेंट्री? जेफरी एपस्टीन की मौत साल 2019 में हो गई थी। उनकी मौत मैनहट्टन के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में हुई थी। जेफरी ने करेक्शनल सेंटर में सुसाइड की थी। जेफरी की मौते के एक साल बाद यानी साल 2020 (27 मई) में जेफरी पर बनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी।

जेफरी एपस्टीन पर डॉक्यूमेंट्री में क्या-क्या? जेफरी एपस्टीन: फिल्दी रिच में जेफरी के जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात की है। इस सीरीज में बताया गया है कि जेफरी कैसे इतने अमीर बना और कैसे वो नाबालिग लड़कियों को टारगेट बनाता था।

इस डॉक्यूसीरीज में विक्टिम्स के इंटरव्यूज, जेफरी केस को कवर करने वाले जर्नलिस्ट्स की बाइट्स और केस की जांच करने वाले डिटेक्टिव्स और एजेंट्स की जुबानी पूरे मामले को उजागर किया गया है।

कितनी है जेफरी एपस्टीन: फिल्दी रिच की IMDb रेटिंग? जेफरी एपस्टीन: फिल्दी रिच में चार एपिसोड्स हैं। पहले एपिसोड का नाम है द हंटिंग ग्राउंड्स, दूसरे का नाम है फॉलो द मनी, तीसरे का नाम है द आइलैंड और चौथे का नाम है फाइंडिंग देयर वॉयस है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है।