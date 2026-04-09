समय रैना का दोस्त बलराज कौन है, उनका पूरा नाम क्या है, दोनों की दोस्ती कैसे हुई थी?
Samay Raina & Balraj: बलराज और समय की रील्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि समय और बलराज की दोस्ती कैसे हुई थी। आइए आपको बताते हैं।
कॉमेडियन समय रैना ने अपने नए शो ‘स्टिल अलाइव’ से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ समय के जोक्स की नहीं, बल्कि उनके और बलराज की अटूट दोस्ती की हो रही है। सोशल मीडिया पर हर तरफ इनकी रील्स वायरल हैं और लोग बस यही कह रहे हैं कि ‘जिंदगी में एक दोस्त बलराज जैसा तो ज़रूर होना चाहिए।’ लेकिन आखिर ये बलराज हैं कौन? क्या है उनका पूरा नाम और समय रैना के साथ उनकी बॉन्डिंग इतनी गहरी कैसे हुई? चलिए जानते हैं इस अनसुनी दोस्ती की पूरी कहानी
कौन है बलराज?
बलराज का पूरा नाम बलराज सिंह घई है। समय रैना का शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ जहां शूट होता था उस जगह का नाम ‘द हैबिटैट’ है। ये मुंबई स्थित कॉमेडी वेन्यू 'द हैबिटैट' बलराज का है। बलराज, परमजीत सिंह घई के बेटे हैं और परमजीत सिंह घई 'यूनिकॉन्टिनेंटल होटल' के बिजनेस से जुड़े हुए हैं।
कैसे हुई थी समय और बलराज की दोस्ती?
समय और बलराज ने कभी भी कैमरे के सामने अपनी दोस्ती की शुरुआत पर बात नहीं की है, लेकिन रेडिट पर ये दावा किया जा रहा है कि दोनों बहुत पहले से दोस्त हैं। एक ने लिखा, जब समय रैना अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, तब बलराज ने कई बार समय को शो करने के लिए अपना वेन्यू ‘द हैबिटैट’ बिना किसी फीस के दिया था। धीरे-धीरे ये प्रोफेशनल बॉन्ड अटूट दोस्ती में बदल गया।
विवाद के वक्त टूट गए थे बलराज
समय ने अपने शो ‘स्टिल अलाइव’ में बताया कि जब ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ पर विवाद हुआ था तब वह बलराज के साथ यूएस में थे। बलराज की वाइफ ने उन्हें एक वीडियो भेजा था जिसमें बलराज के माता-पिता जवान जवान पुलिस वालों के पैर पड़ रहे थे और कह रहे थे कि हमें जाने दीजिए हमने कुछ गलत नहीं किया है।
क्यों लोग कह रहे हैं, बलराज जैसा दोस्त होना जरूरी है?
विवादों और मुश्किलों के बावजूद बलराज ने समय का साथ नहीं छोड़ा। समय और बलराज अब ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ का दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं। बलराज की यही बात आज इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रही है। लोग देख रहे हैं कि बलराज सिर्फ समय के साथ हंसने वाले दोस्त नहीं हैं, बल्कि वो उस वक्त भी साथ खड़े थे जब समय के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी थी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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