Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

समय रैना का दोस्त बलराज कौन है, उनका पूरा नाम क्या है, दोनों की दोस्ती कैसे हुई थी?

Apr 09, 2026 11:29 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share

Samay Raina & Balraj: बलराज और समय की रील्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि समय और बलराज की दोस्ती कैसे हुई थी। आइए आपको बताते हैं।

समय रैना का दोस्त बलराज कौन है, उनका पूरा नाम क्या है, दोनों की दोस्ती कैसे हुई थी?

कॉमेडियन समय रैना ने अपने नए शो ‘स्टिल अलाइव’ से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ समय के जोक्स की नहीं, बल्कि उनके और बलराज की अटूट दोस्ती की हो रही है। सोशल मीडिया पर हर तरफ इनकी रील्स वायरल हैं और लोग बस यही कह रहे हैं कि ‘जिंदगी में एक दोस्त बलराज जैसा तो ज़रूर होना चाहिए।’ लेकिन आखिर ये बलराज हैं कौन? क्या है उनका पूरा नाम और समय रैना के साथ उनकी बॉन्डिंग इतनी गहरी कैसे हुई? चलिए जानते हैं इस अनसुनी दोस्ती की पूरी कहानी

कौन है बलराज?

बलराज का पूरा नाम बलराज सिंह घई है। समय रैना का शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ जहां शूट होता था उस जगह का नाम ‘द हैबिटैट’ है। ये मुंबई स्थित कॉमेडी वेन्यू 'द हैबिटैट' बलराज का है। बलराज, परमजीत सिंह घई के बेटे हैं और परमजीत सिंह घई 'यूनिकॉन्टिनेंटल होटल' के बिजनेस से जुड़े हुए हैं।

ये भी पढ़ें:मुकेश खन्ना ने समय रैना को कहा-कुत्ते की दुम, निकाली भड़ास, ट्रोल हो गए शक्तिमान

कैसे हुई थी समय और बलराज की दोस्ती?

समय और बलराज ने कभी भी कैमरे के सामने अपनी दोस्ती की शुरुआत पर बात नहीं की है, लेकिन रेडिट पर ये दावा किया जा रहा है कि दोनों बहुत पहले से दोस्त हैं। एक ने लिखा, जब समय रैना अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, तब बलराज ने कई बार समय को शो करने के लिए अपना वेन्यू ‘द हैबिटैट’ बिना किसी फीस के दिया था। धीरे-धीरे ये प्रोफेशनल बॉन्ड अटूट दोस्ती में बदल गया।

ये भी पढ़ें:समय ने सुनील पाल, बी प्राक और मुकेश खन्ना पर कसा तंज; कहा- सब आ गए थे हमें खाने

विवाद के वक्त टूट गए थे बलराज

समय ने अपने शो ‘स्टिल अलाइव’ में बताया कि जब ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ पर विवाद हुआ था तब वह बलराज के साथ यूएस में थे। बलराज की वाइफ ने उन्हें एक वीडियो भेजा था जिसमें बलराज के माता-पिता जवान जवान पुलिस वालों के पैर पड़ रहे थे और कह रहे थे कि हमें जाने दीजिए हमने कुछ गलत नहीं किया है।

क्यों लोग कह रहे हैं, बलराज जैसा दोस्त होना जरूरी है?

विवादों और मुश्किलों के बावजूद बलराज ने समय का साथ नहीं छोड़ा। समय और बलराज अब ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ का दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं। बलराज की यही बात आज इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रही है। लोग देख रहे हैं कि बलराज सिर्फ समय के साथ हंसने वाले दोस्त नहीं हैं, बल्कि वो उस वक्त भी साथ खड़े थे जब समय के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी थी।

ये भी पढ़ें:समय बोले और भी 'वाइल्ड' होगा ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’, कहा- खुश हूं कि विवाद हुआ
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
samay raina

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।