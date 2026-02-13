Hindustan Hindi News
थ्रिल, हॉरर या छोटे टाउन की कहानी; इस वीकेंड के ये हैं टॉप 5 वेब शो और मूवी सजेशंस, फटाफट नजर मारें

Feb 13, 2026 12:41 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
फरवरी का दूसरा वीकेंड आ चुका है और आप अपने एंटरटेनमेंट की डोज तलाश रहे हैं तो आपके लिए लेटेस्ट रिलीज मूवी और वेब सीरीज के टॉप 5 ऑप्शंस हैं। इन्हें थिएटर के शौकीन या घर पर बैठकर देखने वाले दोनों तरह के लोग देख सकते हैं।

वीकेंड शुरू हो चुका है और हफ्तेभर की थकान दूर करके चिल करने का प्लान बन चुका होगा। अगर आप मूवी देखने का प्लान बना चुके हैं तो एक मच अवेटेड थिएटर रिलीज है। लेकिन अगर आपका घर बैठकर ओटीटी मूवीज, सीरीज देखने का मन है तो यहां आपके लिए लेटेस्ट रिलीज के भी सजेशंस हैं। आपके लिए यहां 5 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें से एक थिएटर और बाकी 4 को आप ओटीटी प्लैटफॉर्म्स पर देख सकते हैं।

1. बैंडवाले

सबसे पहले बात करते हैं बैंडवाले की। सीरीज के डायरेक्टर अक्षत वर्मा हैं। एक्टर्स हैं स्वानंद किरकिरे, शालिनी पांडे और जहान कपूर। इस वेब शो के आठ एपिसोड्स हैं। यह एक म्यूजिकल ड्रामा कॉमेडी है। कहानी रतलाम में रहने वाली मरियम की है। वह कविता लिखती है, मलियाली परिवार से है और कम उम्र में चुपचाप शादी के बजाय कुछ करना चाहती है। सीरीज छोटे शहर में पनपने वाले सपनों की कहानी है। इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

2. द कंज्यूरिंग: लास्ट राइट्स

वीकेंड पर हॉरर मूवी देखने का प्लान है तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यह एक कल्ट फ्रैंचाइजी का हिस्सा है। अगर आपको ये जॉनर पसंद है तो पुराने पार्ट्स भी जरूर देखे होंगे। तो फिर सोचना क्या है दोस्तों को मूवी नाइट पर बुलाइए और इसे एक यादगार एक्सपीरियंस में बदल डालें। मूवी आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

3. अमर विश्वास

क्राइम, ड्रामा, थ्रिलर देखने का मन है तो आप अमर विश्वास देख सकते हैं। यह मुंबई के वकील अमर विश्वास की कहानी है। एक पावरफुल बिजनसमैन की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में कई इंगेजिंग ट्विस्ट्स आते हैं। फिल्म के एक्टर्स राजीव खंडेलवाल, अल्पना भारती, प्रियंका बजाज सिब्बल और अली हसन हैं। इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

4. कोहरा सीजन 2

अगर आपको कोहरा का पहला सीजन पसंद आया तो सीजन 2 भी देखना चाहिए। इस वेब शो के एक्टर्स हैं वरुण सोबती, सुविंदर विकी, मोना सिंह, वरुण बडोला। कहानी एक मर्डर के इर्द-गिर्द घूमती है। अमेरिका से पति के पास पंजाब के एक गांव लौटी लड़की का मर्डर हो जाता है। शक की सुई उसके सारे करीबियों पर घूमती है। कहानी आगे बढ़ने के साथ मिस्ट्री सॉल्व नहीं होती बल्कि और उलझ जाती है। कोहरा आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

5. ओ रोमियो

अगर थिएटर जाने का मन है तो विशाल भारद्वाज की 'ओ रोमियो' बेस्ट ऑप्शन है। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की यह एक्शन-थ्रिलर मुंबई के अंडरवर्ल्ड और प्यार की कहानी है। शाहिद अपनी एक्टिंग स्किल्स से पहले ही लोगों का दिल जीत चुके हैं।

