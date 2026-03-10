ओटीटी पर कुछ देखना है तो यहां हैं 10 बेहतरीन शॉर्ट फिल्मों के लिंक, कम समय में फ्री का एंटरटेनमेंट

Hindustan Hindi News
Mar 10, 2026 04:34 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
शॉर्ट फिल्में कई बार दिलोदिमाग पर इतना गहरा असर छोड़ती हैं कि उनके आगे 3 घंटे की करोड़ों के बजट में बनी फिल्में फीकी पड़ जाती हैं। यहां 10 ऐसी ही फिल्मों के यूट्यूब लिंक्स हैं।

अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो लंबी फिल्में देखने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो झटपट मूड रिफ्रेश करने के लिए शॉर्ट फिल्में बेस्ट हैं। कई बार ये फिल्में छोटा पैकेट बड़ा धमाका साबित होती हैं और आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं 10 ऐसी शॉर्ट फिल्मों की लिस्ट जो न केवल IMDb पर छाई हुई हैं, बल्कि करोड़ों दर्शकों का दिल भी जीत चुकी हैं।

1. मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस

कहानी: एक सफल बिजनेसमैन को जब पता चलता है कि उसे गंभीर बीमारी हो गई है तो वह सब छोड़कर वाराणसी के मुक्ति भवन चला जाता है। जीवन और मृत्यु के बीच का यह सफर आत्मा को छू लेने वाला है।

IMDb रेटिंग: 7.8

2. शोर

कहानी: मुंबई की झुग्गियों में रहने वाले एक पति-पत्नी के संघर्ष की कहानी। शोर-शराबे के बीच खामोश दर्द को जिस तरह विनीत ने निभाया है, वह इसे एक कल्ट क्लासिक बनाता है।

IMDb रेटिंग: 7.1

अवधि: 18 मिनट

3. खीर

कहानी: अनुपम खेर स्टारर यह फिल्म अकेलेपन और बुढ़ापे में प्यार की एक बेहद मीठी कहानी है। यह बताती है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती और रिश्ते हमेशा खून के ही नहीं होते।

IMDb रेटिंग: 6.2

अवधि: 7 मिनट

4. चुभन

कहानी: श्वेता बसु प्रसाद की यह फिल्म गुड टच और बैड टच जैसे संवेदनशील मुद्दे पर है। जब एक अकेला बुजुर्ग आदमी मेघना के करीब आने की कोशिश करता है, तो वह उसे सबके सामने झिड़ककर बेइज्जत कर देती है। लेकिन जब वह माफी मांगने जाती है, तो असली वजह जानकर वह शॉक हो जाती है।

IMDb रेटिंग: 6.2

अवधि: 24 मिनट

5. अम्मा मेरी

कहानी: यह एक बेटे के संघर्ष की कहानी है जो अपनी बूढ़ी मां और अपनी बेटी के भविष्य के बीच फंसा है। गरीबी और नैतिकता के बीच की लड़ाई आपको भावुक कर देगी।

अवधि: 20 मिनट

6. एवरीथिंग इज फाइन

कहानी: सीमा पाहवा ने एक ऐसी मध्यमवर्गीय महिला का किरदार निभाया है जो दशकों से घुट रही है, लेकिन दुनिया के सामने कहती है- सब ठीक है। यह घर-घर की छिपी हुई कहानी है।

IMDb रेटिंग: 7.7

अवधि: 18 मिनट

7. सिबलिंग्स

कहानी: दो बहनें जो अपने कोमा में पड़े पिता की सेवा कर रहीं हैं। फिल्म बड़ी ही ईमानदारी से दिखाती है कि कैसे परिवार की जिम्मेदारियां सपनों पर भारी पड़ जाती हैं।

IMDb रेटिंग: 7.7

अवधि: 33 मिनट

8. तांडव

कहानी: एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल जब सिस्टम और निजी जिंदगी के दबाव में टूट जाता है तो वह नाचने लगता है। यह फिल्म सिस्टम के खिलाफ एक साइलेंट चीख है।

IMDb रेटिंग: 7.3

अवधि: 11 मिनट

9. गधेड़ो

राजस्थान के एक छोटे से गांव झालामंड में एक भोला-भाला धोबी गोरू रहता है। गांव का इकलौता पढ़ा-लिखा आदमी है माटसा, जो एक आलसी और चालाक टीचर है और गोरू के घर में किराएदार भी है। एक दिन गोरू माटसा से पूछता है कि हर कोई उसकी इतनी इज्जत क्यों करता है तो माटसा जवाब देता है कि वो गधों को इंसान बना सकता है। इस बात पर यकीन करके गोरू उसे अपना गधा देता है और बदले में मोटी रकम चुका देता है।

IMDb रेटिंग: 6.2

अवधि: 17 मिनट

10. द व्हाइट शर्ट

कहानी: अवीक और वाणी की शादी टूट चुकी है क्योंकि अवीक ने बेवफाई की थी। अब उनके बीच बचा है सिर्फ एक सफेद कमीज और कुछ मीठी-कड़वी यादें। वाणी बार-बार अवीक को फोन करती है कि वो अपनी कमीज वापस ले जाए और अवीक टालता रहता है, क्योंकि यही एकमात्र बहाना है उससे बात करने का।

IMDb रेटिंग: 6.5

अवधि: 19 मिनट

