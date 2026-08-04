OTT Movie: 8.1 रेटिंग और धमाकेदार एक्शन! थलपति विजय की ये मास्टरपीस फिल्म आपने देखी क्या?
OTT Action Thriller Film: ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। इस फिल्म में विजय थलपति लीड रोल में हैं।
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति की जब भी बेहतरीन फिल्मों की बात होती है, तो साल 2012 में आई इस फिल्म का नाम सबसे ऊपर आता है। एआर मुरुगदॉस के निर्देशन में बनी ये एक्शन-थ्रिलर न केवल विजय के करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी, बल्कि इसने दर्शकों का भी दिल जीता था। यही कारण है कि इसे IMDb पर इसे 8.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है।
क्या है फिल्म की कहानी?
विजय थलपति की ये फिल्म जियोहॉटस्टार पर है और इस फिल्म का नाम ‘थुप्पक्की’ (Thuppakki) है। इसकी कहानी जगदीश नाम के एक आर्मी अफसर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो छुट्टियों में अपने घर आता है। उसे पता चलता है कि स्लीपर सेल्स का एक बड़ा नेटवर्क मुंबई को दहलाने की साजिश रच रहा है। इसके बाद जगदीश बिना किसी को खबर लगे, अपने आर्मी के साथियों के साथ मिलकर इस मिशन को नाकाम करने में जुट जाता है।
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क्यों बेहतरीन मानी जाती है ये फिल्म?
1. थलपति विजय की सॉलिड एक्टिंग और उनका इंटेलिजेंट आर्मी अफसर वाला अवतार
2. विद्युत जामवाल ने एक शातिर विलेन का किरदार निभाकर सबको चौंका दिया
3. 12 एनकाउंटर वाला आइकॉनिक सीन, जिसे आज भी साउथ सिनेमा के बेस्ट एक्शन सीक्वेंस में गिना जाता है।
4. हरिस जयराज का बैकग्राउंड स्कोर और संतोष सिवन की सिनेमैटोग्राफी।
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अक्षय कुमार ने बनाया है इस फिल्म का रीमेक
अगर आपने बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हॉलिडे: ए सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी' देखी है, तो आपको बता दें कि वो फिल्म विजय थलपति की 'थुप्पकी' का ऑफिशियल हिंदी रीमेक थी। खास बात ये है कि एआर मुरुगदॉस ने ही इसका तमिल और हिंदी वर्जन डायरेक्ट किया है।
बॉक्स ऑफिस पर रचा था इतिहास
'थुप्पकी' अपने समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही। इसने 100 करोड़ क्लब में एंट्री मारकर इतिहास रचा था। वहीं ‘हॉलिडे’ की बात करें तो अक्षय कुमार की फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 112.53 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
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खासियत और हुनर (Expertise)
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