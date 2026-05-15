यूपी में हुए क्राइम पर बनी हैं ये सीरीज, इंस्पेक्टर अविनाश से भी खतरनाक इनकी कहानी

UP Crime Series: जियो हॉटस्टार पर हाल ही में इंस्पेक्टर अविनाश का सीजन 2 रिलीज हुआ है। इंस्पेक्टर अविनाश यूपी में क्राइम की सच्ची कहानियों पर आधारित सीरीज है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है, तो हम आपको ऐसी ही कुछ और सीरीज के नाम बता रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में एक दौर ऐसा था जब राज्य में क्राइम चरम पर था। उस वक्त के बहुत से किस्से-कहानियां आपने अपने घर में बड़ों से सुनी होंगी। अगर आपको उन कहानियां को जानने और सुनने की दिलचस्पी है, तो हम आपको ओटीटी पर मौजूद कुछ ऐसी सीरीज के नाम बता रहे हैं जो यूपी में क्राइम की सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। इस लिस्ट में हम सबसे पहले आपको जियो हॉटस्टार की सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश के बारे में बता रहे हैं। इंस्पेक्टर अविनाश का सीजन 2 आज यानी 15 मई को ही जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुआ है।

इंस्पेक्टर अविनाश: उत्तर प्रदेश के सुपर कॉप इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के जीवन और क्राइम के खिलाफ उनके ऑपरेशन्स पर ये सीरीज आधारित है। सीरीज का सीजन 2 जियो हॉटस्टार पर आज रिलीज हुआ है। वहीं, इस सीरीज का पहला सीजन साल 2023 में आया था। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की बात करें तो उनका असल नाम अविनाश चंद्र मिश्रा है। अविनाश मिश्रा यूपी में स्पेशल टास्क फोर्स के संस्थापक सदस्य थे।

सीरीज के पहले सीजन में 8 एपिसोड हैं। वहीं, दूसरे सीजन में 10 एपिसोड हैं। सीरीज को नीरज पाठक ने डायरेक्ट किया है। एक्टर रणदीप हुड्डा इस सीरीज में इंस्पेक्टर अविनाश की भूमिका में नजर आए हैं। रणदीप के अलावा, सीरीज में उर्वशी रौतेला, जाकिर हुसैन, फ्रैडी दारूवाला, गोविंद नामदेव और अमित सियाल जैसे कलाकार नजर आए हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।

रक्तांचल: 80 के दशक के पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश की क्राइम की सच्ची घटनाओं पर रक्तांचल आधारित है। इस सीरीज की कहानी वसीम खान नाम के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक टेंडर माफिया है। रक्तांचल उस वक्त के दो बड़े माफिया मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी पर आधारित सीरीज है। इस सीरीज को आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं।

रक्तांचल को रितम श्रीवास्तव ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज में क्रांति प्रकाश झा, निकितिन धीर, आशीष विद्यार्थी, प्रमोद पाठक और राजेश दुबे जैसे कलाकार नजर आए हैं। सीरीज के अब तक दो सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज में दोनों सीजन मिलाकर 18 एपिसोड्स हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है।

रंगबाज: साल 2018 में रंगबाज का पहला सीजन रिलीज हुआ था। ये सीरीज यूपी के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन पर आधारित सीरीज है। ये सीरीज दिखाती है कि कैसे श्री प्रकाश शुक्ला क्राइम की दुनिया का इतना बड़ा नाम बन गया है। सीरीज का पहला सीजन उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर पर आधारित है। सीजन 2 की कहानी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह से प्रेरित है और तीसरा सीजन बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के जीवन पर आधारित है।

रंगबाज में विनीत कुमार सिंह, अकांक्षा सिंह, जिमी शेरगिल, साकिब सलीम और तिग्मांशु धूलिया जैसे कलाकार नजर आए हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है। इस सीरीज को आप जी5 पर देख सकते हैं। रक्तांचल को भाव धूलिया ने डायरेक्ट किया है।

भौकाल: भौकाल साल 2020 में रिलीज हुई क्राइम वेब सीरीज है। यह सीरीज 1996 बैच के यूपी कैडर के IPS अधिकारी नवनीत सिकेरा के जीवन पर आधारित सीरीज है। सीरीज में नवनीत के जीवन के उस हिस्से को उजागर किया है जब वो मुजफ्फरनगर के एसएसपी के रूप में वहां के क्राइम नेक्सस को खत्म करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करते हैं।