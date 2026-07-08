बहन से पंगा लेने के लिए कुशाल टंडन पर फूटा उर्फी जावेद का गुस्सा, बोलीं- बुड्ढे...अपनी औकात में रह
उर्फी जावेद की बहन डॉली इन दिनों प्राइम वीडियो के शो द अलायंस का हिस्सा हैं। शो में कुशाल टंडन भी हैं। कुशाल और डॉली के मतभेद भी यूजर्स को देखने को मिल रहे हैं। अपनी बहन का बचाव करते हुए उर्फी ने कुशाल पर भड़ास नकाली है। उन्होंने कुशाल को बुड्ढा और नल्ला कहकर बुलाया है।
प्राइम वीड़ियो के द अलायंस शो में उर्फी जावेद की बहन डॉली भी कंटेस्टेंट बनकर पहुंची हैं। इस शो का हिस्सा एक्टर कुशाल टंडन भी हैं। कुशाल और डॉली के बीच काफी मतभेद देखने को मिलते हैं। कुशाल कई बार डॉली के अलायंस को बिल्डिंग के बच्चे कहकर भी बुलाते हैं। अब कुशाल के इस रवैये पर उर्फी जावेद का गुस्सा फूटा है। उन्होंने कुशाल को बुड्ढा और नल्ला कहकर बुलाया है।
कुशाल टंडन पर भड़कीं उर्फी जावेद
कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुशाल टंडन की अलायंस द्वारा टारगेट किए जाने के बाद उर्फी की बहन शो से बाहर हो गई हैं। वहीं, कुशाल कई बार डॉली और उनकी अलयांस को बिल्डिंग का बच्चा कहकर चिढ़ाते भी हैं। इन चीजों को देखते हुए उर्फी ने कुशाल पर भड़ास निकाली है। अपनी बहन की तरफदारी करते हुए उर्फी ने लिखा- डॉली कुशाल के खिलाफ नहीं गई थी, लेकिन सिर्फ अपने और अपने दोस्त के लिए स्टैंड लिया है।
कुशाल टंडन को बताया बुड्ढा
उर्फी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में उर्फी कहती हैं- "वो खुद बोलता रहता है ये बच्चे हैं…तू बुड्ढे कहीं के। तू आया क्यों शो में फिर? जा ना ओल्ड एज होम।"
कुशाल के बिग बॉस टाइम का किया जिक्र
उर्फी ने कुशाल के उस कमेंट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी जहां उन्होंने कहा कि बच्चे इज्जत नहीं करते हैं। उर्फी ने कहा, “आपको इज्जत नहीं चाहिए, आपको चाहिए गुलामी। आपको हमने बिग बॉस में देखा है...आप किस लेवल के बदतमीज हैं, वो भी सबको पता है।”
उर्फी का दावा कुशाल को उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड्स बुलाती हैं नार्सिसिस्ट
उर्फी ने ये भी दावा किया कि कुशाल की सभी एक्स-गर्लफ्रेंड उन्हें नार्सिसिस्ट बुलाती हैं। उन्होंने कहा, “अगर सारी एक्स-गर्लफ्रेंड्स आपको नार्सिसिस्ट बोल रही हैं तो आप हो नार्सिसिस्ट।”
उर्फी ने बताया क्या है कुशाल का सबसे बड़ा अचीवमेंट
अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कुशाल ने कहा कि कुशाल का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि उन्हें किसी के बॉयफ्रेंड के नाम से जाना जाता है। उर्फी ने आगे कहा, "डॉली तो बहुत तमीज से बात कर रही थी...मैं बोलती नल्ले, अपनी औकात में रह।"
द अलायंस की बात करें तो ये एक रियलिटी शो है जिसमें टीवी और सोशल मीडिया के कुछ जाने-माने चेहरे नजर आ रहे हैं। इस शो को कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं। सुहेल खान हाल में इस शो में कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे हैं। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अली गोनी भी इस शो में वाइल्ड कार्ड बनकर पहुंच सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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