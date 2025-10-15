Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़वेब सीरीजTwo Much With Twinkle and Kajol Govinda and Chunky Panday New Guest says chaddi ka king

ट्विंकल ने गोविंदा को बताया ‘चड्डी बादशाह’, चंकी बोले- मैं नेपोटिज्म की औलाद हूं

संक्षेप: टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल के लेटेस्ट एपिसोड में गोविंदा और चंकी पांडे गेस्ट बनकर पहुंचेंगे। शो के प्रोमो में ट्विंकल खन्ना, काजोल, गोविंदा और चंकी पांडे के बीच मजेदार बातचीत होती नजर आई।

Wed, 15 Oct 2025 07:08 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
अमेजन प्राइम वीडियो के टॉक शो टू मच विद ट्विंकल और काजोल के लेटेस्ट एपिसोड में में चंकी पांडे और गोविंदा मेहमान बनकर पहुंचेंगे। शो का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में ट्विकंल खन्ना, काजोल, चंकी पांडे और काजोल के बीच मजेदार बातचीत होती नजर आई। वीडियो में चंकी ने कहा कि वो नेपोटिज्म की औलाद हैं।

टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल

अमेजन प्राइम वीडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर ये प्रोमो शेयर किया है। इस प्रोमो के साथ कैप्शन लिखा गया- मूड राइट नाउ, चंकी और चीची को साथ देखकर खुशी हुई, नया एपिसोड हर गुरुवार।

गोविंदा को बताया चड्डी किंग

वीडियो में ट्विंकल खन्ना चंकी पांडे को कपड़े पहनकर आने के लिए धन्यवाद करती हैं। वीडियो में ट्विंकल खन्ना चंकी पांडे को कपड़े पहनकर आने के लिए धन्यवाद करती हैं। चंकी ने बताया कि उनका निकनेम चड्डी पांडे था। इसके बाद ट्विंकल खन्ना ने कहा कि गोविंदा चड्डी बादशाह हैं। ट्विंकल खन्ना की बात सुनकर हर कोई हंसने लगा। चंकी ने बांगलादेश में अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में बात की। ट्विंकल ने कहा कि वो बांगलादेश के अमिताभ बच्चन बन गए थे। इसके बाद चंकी ने बताया कि उन्हें ये टाइटल कैसे मिला।

नेपोटिज्म पर क्या बोले चंकी पांडे

काजोल ने बताया गोविंदा बॉलीवुड के उन पहले एक्टर्स में से हैं जिन्होंने हॉलीवुड सिंगर समांथा फॉक्स के साथ काम किया था। इसके बाद चारों सिलेब्स नेपोटिज्म के बारे में बात करते नजर आए। इसपर चंकी पांडे ने कहा, मैं तो पूरा नेपोटिज्म की औलाद हूं।

हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
