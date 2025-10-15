ट्विंकल ने गोविंदा को बताया ‘चड्डी बादशाह’, चंकी बोले- मैं नेपोटिज्म की औलाद हूं

संक्षेप: टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल के लेटेस्ट एपिसोड में गोविंदा और चंकी पांडे गेस्ट बनकर पहुंचेंगे। शो के प्रोमो में ट्विंकल खन्ना, काजोल, गोविंदा और चंकी पांडे के बीच मजेदार बातचीत होती नजर आई।

अमेजन प्राइम वीडियो के टॉक शो टू मच विद ट्विंकल और काजोल के लेटेस्ट एपिसोड में में चंकी पांडे और गोविंदा मेहमान बनकर पहुंचेंगे। शो का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में ट्विकंल खन्ना, काजोल, चंकी पांडे और काजोल के बीच मजेदार बातचीत होती नजर आई। वीडियो में चंकी ने कहा कि वो नेपोटिज्म की औलाद हैं।

टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल अमेजन प्राइम वीडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर ये प्रोमो शेयर किया है। इस प्रोमो के साथ कैप्शन लिखा गया- मूड राइट नाउ, चंकी और चीची को साथ देखकर खुशी हुई, नया एपिसोड हर गुरुवार।

गोविंदा को बताया चड्डी किंग वीडियो में ट्विंकल खन्ना चंकी पांडे को कपड़े पहनकर आने के लिए धन्यवाद करती हैं। वीडियो में ट्विंकल खन्ना चंकी पांडे को कपड़े पहनकर आने के लिए धन्यवाद करती हैं। चंकी ने बताया कि उनका निकनेम चड्डी पांडे था। इसके बाद ट्विंकल खन्ना ने कहा कि गोविंदा चड्डी बादशाह हैं। ट्विंकल खन्ना की बात सुनकर हर कोई हंसने लगा। चंकी ने बांगलादेश में अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में बात की। ट्विंकल ने कहा कि वो बांगलादेश के अमिताभ बच्चन बन गए थे। इसके बाद चंकी ने बताया कि उन्हें ये टाइटल कैसे मिला।