टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल ट्रेलर: आमिर ने किया सलमान को किस, पत्नियों के शो में नहीं दिखे अक्षय-अजय

काजोल और ट्विंकल खन्ना के नए शो ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस शो में सलमान खान, आमिर खान समेत इंडस्ट्री के ये टॉप एक्टर्स मेहमान बनकर आने वाले हैं। अजय और अक्षय नहीं आए नजर।

काजोल और ट्विंकल खन्ना के नए शो ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। दो पॉपुलर एक्ट्रेस का ये चैट शो ट्रेलर में तो मज़ेदार लग रहा है। खासबात ये है कि इस शो के मेहमानों की लिस्ट शानदार है जिसमें सलमान खान, आमिर खान साथ में नजर आ रहे हैं। एक सीन में तो आमिर, भाईजान को किस करते नजर आ रहे हैं। इस ट्रेलर में सेलेब्स सिर्फ बातचीत ही नहीं बल्कि मजेदार गेम भी खेलते नजर आ रहे हैं। साथ ही दोनों होस्ट एक्ट्रेसेज भी एक दूसरे के साथ मस्तीभरे अंदाज में पेश आ रही हैं। लंबे समय बाद ऐसे चैट शो पर बॉलीवुड सेलेब्स को अपने मन की बात करते देखना मज़ेदार लग रहा है।

ये सेलेब्स होंगे सलमान के शो हिस्सा काजोल और ट्विंकल खन्ना पहली बार किसी टॉक को शो होस्ट करती नजर आएंगी। ये शो सेलेब्स की मस्ती और पागलपंती से भरा होने वाला है। ट्रेलर के मुताबिक इस शो में गोविंदा, चंकी पांडे, विक्की कौशल, कृति सेनन, वरुण धवन, आलिया भट्ट, जाह्नवी कपूर, करण जौहर जैसे सेलेब्स नजर आने वाले हैं। लेकिन हैरानी वाली बात ये है ट्रेलर में टॉप के सेलेब्स के बीच होस्ट काजोल और ट्विंकल खन्ना के एक्टर पति अजय देवगन और अक्षय कुमार नहीं नजर आ रहे हैं। उम्मीद है इस शो में दोनों को साथ देखा जाएगा।

रिएक्शन शो के इंतजार में बैठे लोगों ने ट्रेलर प[पर जबरदस्त रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा है 'एक एपिसोड शाहरुख खान सर के साथ भी जरूर', एक अन्य यूजर ने लिखा 'कॉफी विद करन' का नया वर्जन' एक और यूजर ने लिखा 'ये शाहरुख खान के बिना अधूरा है'। एक यूजर ने लिखा 'अक्षय कुमार और अजय देवगन नहीं आ रहे क्या’।