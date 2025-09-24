Two Much With Kajol and Twinkle Khanna says salman shows more cleavage than heroines 'हिरोइनों से ज्यादा क्लीवेज सलमान दिखाते हैं', ट्विंकल का भाईजान के साथ मजाक, Web-series Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़वेब सीरीजTwo Much With Kajol and Twinkle Khanna says salman shows more cleavage than heroines

'हिरोइनों से ज्यादा क्लीवेज सलमान दिखाते हैं', ट्विंकल का भाईजान के साथ मजाक

प्राइम वीडियो का टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के पहले गेस्ट सलमान खान और आमिर खान होंगे। शो में चारों स्टार्स के बीच मजेदार बातचीत दर्शकों को देखने को मिलेगी। शो 25 सितंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 06:29 PM
share Share
Follow Us on
'हिरोइनों से ज्यादा क्लीवेज सलमान दिखाते हैं', ट्विंकल का भाईजान के साथ मजाक

प्राइम वीडियो के टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फैंस का अब ये इंतजार खत्म होने वाला है। शो कल यानी 25 सितंबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रासिरत होगा। शो के पहले गेस्ट होंगे बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और सलमान खान। शो के पहले एपिसोड का एक टीजर रिलीज किया गया है। टीजर में सलमान खान, काजोल, ट्विंकल खन्ना और आमिर खान के बीच मजेदार बातचीत होती नजर आ रही है।

आमिर के साथ ट्विंकल खन्ना की मस्ती

टीजर में नजर आया कि सलमान खान और आमिर खान साथ में शो में एंट्री लेंगे। इसके बाद ट्विंकल खन्ना आमिर खान से कहेंगे कि 60 की उम्र नें भी उनके जीवन में रोमांस हैं। इसके बाद ट्विंकल कहेंगी कि आमिर ने कहा कि सलमान खान सेट पर लेट आते थे। इसपर आमिर ने कहा कि वो फैक्ट बोल रहे थे। काजोल कहती हैं कि उनके औरव ट्विंकल में बहुत सी समानताए हैं। इस पर आमिर कहते हैं कि दोनों बदतमीज हो।

सलमान खान के बारे में क्या बोलीं ट्विंकल खन्ना

ट्विंकल खन्ना सलमान खान से मजाक करते वक्त ये कहती नजर आती हैं कि सलमान हिरोइनों से ज्यादा क्लीवेज और पैर दिखाते हैं। इसपर सलमान खान कहते हैं कि मुमकिन है। ट्रेलर से साफ मालूम पड़ रहा है कि टू मच के सभी एपिसोड्स मजेदार होने वाले हैं। सलमान और आमिर वाले एपिसोड के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं।

हर गुरुवार आएगा ट्विंकल और काजोल का शो

काजोल और ट्विंकल खन्ना का ये शो 25 सितंबर से हर गुरुवार को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा। शो में विकी कौशल, करण जौहर, चंकी पांडे, आलिया भट्ट, वरुण धवन और गोविंदा जैसे सितारे मेहमान बनकर पहुंचेंगे।

twinkle khanna Kajol

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।