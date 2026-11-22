'कालिया' से पहले देखिए ये 5 मॉन्सटर स्नेक मूवीज, आखिरी वाली के VFX को रोंगटे खड़े कर देंगे
अगर कार्तिक आर्यन की फिल्म 'कालिया' का अनाउंसमेंट वीडियो आपको एक्साइटेड कर गया है, तो इसकी रिलीज से पहले आप ओटीटी पर कुछ अन्य मॉन्सटर स्नेक मूवीज एन्जॉय कर सकते हैं।
कार्तिक आर्यन की अगली फिल्म 'कालिया' अनाउंस हो गई है। यह एक मॉन्सटर स्नेक थ्रिलर मूवी होगी जिससे कार्तिक आर्यन का फर्स्ट लुक रिवील किया जाना अभी बाकी है। कार्तिक आर्यन ने 'कालिया' का अनाउंसमेंट वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "श्रीकृष्ण ने उसे भगा दिया था। हम इंसान उसे वापस ले आए।" फिल्म की कहानी भगवान श्रीकृष्ण की कहानी वाले कालिया नाग वाली मिथकीय कहानी से प्रेरित लगती है, लेकिन असल में इसका उसके साथ कितना कनेक्शन होगा यह तो वक्त बताएगा। अनाउंसमेंट वीडियो काफी प्रॉमिसिंग है, लेकिन फिल्म मई 2028 में रिलीज होगी।
यह पहली बार नहीं है कि जब कोई मॉन्सटर स्नेक मूवी बनने जा रही है, इससे पहले बॉलीवुड में 'हिस्स' जैसी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन उन्हें बॉक्स ऑफिस पर खास पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था। अगर आप 'कालिया' को लेकर एक्साइटेड हैं, तो इसकी रिलीज से पहले कुछ और अच्छी 'मॉन्सटर स्नेक' मूवीज आप घर बैठे ओटीटी पर एन्जॉय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन फिल्मों और उनकी कहानी के बारे में कुछ डिटेल्स।
एनाकोंडा - कर्स्ड जंगल
यह फिल्म भी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। साल 2024 में आई इस फिल्म की कहानी एक सर्कस ग्रुप के बारे में है, जिनकी नाव तूफान में फंस जाती है। साउथ-ईस्ट एशिया के वर्षावन में वो इस बात से अनजान हैं कि यहां एक विशालकाय मॉन्सटर स्नेक रहता है। भरोसे और धोखे के बीच झूलती इस कहानी में रोमांच और CGI वर्क इतना कमाल का है, कि आपके होश उड़ जाते हैं।
स्नेक्स ऑन द प्लेन
यह फिल्म भी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर मिलेगी। कहानी की बात करें तो एक कन्साइनमेंट जहाज से कहीं और ले जाया जा रहा है, इसमें क्या है? विशालकाय जहरीले और आदमखोर सांप। गड़बड़ तब होती है जब उड़ते जहाज में यह कन्साइनमेंट खुल जाता है। रोमांच से लबरेज यह फिल्म मॉन्सटर स्नेक मूवीज की लिस्ट में टॉप 5 के भीतर रखी जाती है।
लेक प्लेसिड वर्सेज एनाकोंडा
एक लैब एक्सीडेंट के बाद एक विशालकाय एनाकोंडा और एक आदमखोर मगरमच्छ आपस में भिड़ जाते हैं। एक छोटे शहर के लोगों को इन दोनों मॉन्सटर्स के बीच की लड़ाई में अब अपनी जान बचानी है। साल 2015 में आई यह मॉन्सटर स्नेक मूवी भी आपको अमेजन प्राइम पर मिलेगी।
एनाकोंडा - द हंट फॉर द ब्लड आर्किड
यह फिल्म साल 2004 में आई थी। ओटीटी पर अभी यह आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएगी। कहानी है घने जंगलों में अमरता देने वाले एक फूल की तलाश कर रहे कुछ वैज्ञानिकों की। ट्विस्ट यह है कि इसी जंगल में कुछ विशालकाय एनाकोंडा सांप रहते हैं। उस फूल के असर से वहां के एनाकोंडा सामान्य से कई गुना बड़े और बहुत आक्रामक हो जाते हैं।
मोईन - द वॉर्म वैली
साल 2018 में आई यह मॉन्सटर स्नेक मूवी आपको रोमांच से भर देगी। कहानी खजाने की खोज में निकले कुछ लोगों की है, जो एक रहस्यमयी और शापित घाटी में फंस जाते हैं। इस घाटी की रक्षा एक विशालकाय और प्राचीन मॉन्स्टर सांप करता है। इस फिल्म के ट्विस्ट काफी रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं और इसके एक्शन सीक्वेंस का लेवल ही अलग है। आप ओटीटी पर इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर एन्जॉय कर सकते हैं।
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