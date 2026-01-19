टॉप 7 कोरियन एक्ट्रेस जिनकी दीवानी हुई दुनिया, फीस सुनकर दीपिका-आलिया भी शरमा जाएंगी

संक्षेप: ओटीटी के आने के बाद भारत में कोरियन वेब सीरीज और फिल्मों का क्रेज काफी तेजी से बढ़ा है। लोग चेहरे के कलाकारों को पहचानते हैं, लेकिन ज्यादातर को उनके बारे में शायद ही कुछ पता होगा।

बीते कुछ वक्त में भारत में कोरियन फिल्मों, म्यूजिक और वेब सीरीज का क्रेज काफी तेजी से बढ़ा है। कई एक्ट्रेस ऐसी हैं जो आपको अक्सर किसी फिल्म या शो में नजर आती होंगी, लेकिन आपको उनके बारे में शायद ही पता होगा। तो चलिए आज जान लेते हैं कोरियन सिनेमा जगत की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेज के बारे में। एक-एक एपिसोड और फिल्म के लिए इनकी फीस सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सोशल मीडिया पर इनकी फैन फॉलोइंग आपका दिमाग चकरा देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोरियन एंटरटेनमेंट जगत की सबसे लोकप्रिय एक्ट्रेस के नाम के साथ।

जून जी-ह्युन (Jun Ji-Hyun) जून जी-ह्युन कोरियन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जून एक एपिसोड के लइए लगभग 65 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'माय सासी गर्ल', और 'किंगडम' में आपने उन्हें जरूर देखा होगा। सिनेमा जगत के अलावा जून रियल एस्टेट बिजनेस में भी एक्टिव हैं।

ली यंग-ए (Lee Young-Ae) ली यंग-ए को हिस्टोरिकल ड्रामा 'डे जैंग-जियूम' से फेम मिला और फिर उनकी उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। ली प्रति एपिसोड करीब 60 लाख रुपये की फीस चार्ज करती हैं और इंडस्ट्री में इतने सालों बाद भी डटी हुई हैं। 'लेडी वेन्जेंस' और 'इन्सपेक्टर कू' में उनका काम काबिल-ए-तारीफ रहा है।

सोंग हे-क्यो (Song Hye-Kyo) करीब 55 लाख रुपये प्रति एपिसोड चार्ज करने वाली सोंग के इंस्टाग्राम पर 1.76 करोड़ फॉलोअर्स हैं। उनकी टाइमलेस ब्यूटी और एलिगेंट पर्सनैलिटी फैंस को दीवाना बना देती है। 'फुल हाउस' और 'ऑटम इन माय हर्ट' जैसे उनके क्लासिक ड्रामा शोज इंडस्ट्री में माइलस्टोन हैं।

किम जिसू (Kim Jisoo) ब्लैकपिंक की मेंबर जिसू कोरियन एक्ट्रेसेज में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स के साथ नंबर वन पर हैं। किम को इंस्टा पर करीब 8 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। 'स्नोड्रॉप' में उनके काम ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया। सिंगिंग और एक्टिंग दोनों में उनका जवाब नहीं और इसी वजह ने उन्हें यंग जेनरेशन की फेवरेट बना दिया है।

आईयू (IU) सिंगर-सॉन्गराइटर और एक्ट्रेस आईयू के इंस्टाग्राम पर 3.28 करोड़ फॉलोअर्स हैं। इंस्टा फैन फॉलोइंग के मामले में वह दूसरे नंबर पर आती हैं। म्यूजिक रॉयल्टी, एक्टिंग फीस और लक्जरी ब्रांड एंडोर्समेंट्स से उनकी नेट वर्थ करोड़ों में है।

बे सुजी (Bae Suzy) सुजी इंस्टाग्राम पर 2.01 करोड़ फॉलोअर्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 'नेशन्स फर्स्ट लव' के नाम से मशहूर उनकी स्माइल और ब्यूटी फैंस के बीच काफी पॉपुलर है। हाल ही में किम वू-बिन के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म का भी ऐलान हुआ है।