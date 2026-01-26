कमजोर दिल वालों के लिए नहीं हैं ये 7 फिल्में, थिएटर में अच्छे-अच्छों की निकल गई थीं चीखें

संक्षेप: ओटीटी पर आज की तारीख में हर तरह का कॉन्टेंट उपलब्ध है। रोमांटिक कॉमेडी से लेकर हॉरर और थ्रिलर फिल्मों तक। लेकिन एक फैन बेस उन लोगों का भी है जो चुनौती देते हैं कि उन्हें डरावनी से डरावनी फिल्में देखकर डर नहीं लगता। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं? तो आइए अपनी हिम्मत आजमा लीजिए।

ओटीटी का जमाना है और लोग घर बैठे अलग-अलग तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। अगर आपके पास भी अमेजन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है और आपको हॉरर और थ्रिलर से भरी फिल्में देखने का शौक है। तो आपको आज कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताते हैं जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध हैं। लेकिन पहले एक चेतावनी। ये फिल्में कमजोर दिल वालों और बच्चों के लिए बिलकुल नहीं हैं। क्योंकि ये फिल्में ऐसे डिस्टर्बिंग सीन्स से भरी हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं। इन 7 फिल्मों में ऐसे डरावने और वहशीपन से भरे सीन हैं जिन्हें देखकर आप मुंह फेर लेंगे। जब ये फिल्में थिएटर में रिलीज हुई थीं तो लोगों की चीखें निकल गई थीं।

1. सॉ (Saw) कहानी एक सीरियल किलर की है जो अपने शिकार को जाल में फंसाकर उन्हें खुद ही अपने आप की जान लेने पर मजबूर करता है। फिल्म के कई पार्ट हैं और ज्यादातर आपको अमेजन प्राइम पर ही मिल जाएंगे। फिल्म के टॉर्चर सीन्स इतने डरावने हैं कि आप अपनी आंखें भींचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसकी इंगेजिंग कहानी और शॉकिंग ट्विस्ट की वजह से इसकी IMDb रेटिंग भी काफी हाई रही है। यह फिल्म इंसान की बर्दाश्त करने की हद को चुनौती देती है।

2. जिग्सॉ (Jigsaw) यह फिल्म मशहूर 'सॉ' सीरीज की ही एक कड़ी है जिसमें बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। फिल्म में दिखाए गए डेथ ट्रैप्स इतने वहशी हैं कि देखकर किसी का भी जी खराब हो सकता है। फिल्म का हर सीन आपको डर और तनाव से भर देता है, जो इसे बेहद खतरनाक बनाता है। अगर आप ग्राफिक वायलेंस पसंद करते हैं, तभी इसे अकेले देखने की हिम्मत करें।

3. टेरिफायर 2 (Terrifier 2) यह फिल्म बेहिसाब वॉयलेंस और 'आर्ट द क्लाउन' के खौफनाक अंदाज के लिए मशहूर है। थिएटर्स में स्क्रीनिंग के दौरान कई लोग फिल्म के ब्रूटल सीन देखकर बेहोश हो गए थे और कुछ को उल्टियां तक होने लगी थीं। इसमें दिखाया गया वहशीपन इतना ज्यादा है कि इसे सिनेमा इतिहास की सबसे हिंसक फिल्मों में गिना जाता है।

4. होस्टल (Hostel) यह फिल्म इंसानी वहशीपन की एक ऐसी झलक पेश करती है जिसे देखकर रूह कांप जाती है। इसमें कुछ लोगों को किडनैप कर उनके साथ जो टॉर्चर किया जाता है, वह बेहद डिस्टर्बिंग और डरावना है। फिल्म के विजुअल्स इतने असली लगते हैं कि यह कमजोर दिल वालों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है।

5. हेरेडिटरी (Hereditary) यह केवल एक खून-खराबे वाली फिल्म नहीं है, बल्कि इसकी कहानी आपके साथ एक डरावना खेल खेलती है। इसके कुछ विजुअल्स इतने ज्यादा शॉकिंग हैं कि उन्हें भूल पाना नामुमकिन सा लगता है। 7.3 की शानदार IMDb रेटिंग वाली यह फिल्म हॉरर लवर्स के लिए एक मास्टरपीस मानी जाती है। इसके सीन दिल दहला देते हैं।

6. इविल डेड राइज (Evil Dead Rise) इस फिल्म में शैतानी शक्तियों का ऐसा आतंक दिखाया गया है जो खून की नदियां बहा देता है। फिल्म के लिफ्ट वाले सीन और ग्रेटर वाले सीन को देखकर सिनेमाघरों में अच्छे-अच्छों की चीखें निकल गई थी। इसे देखने के लिए आपको लोहे जैसा जिगर चाहिए क्योंकि यह फिल्म आखिर को आपको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर किए रखती है।