ओटीटी पर इस हफ्ते की टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट, जानिए सबसे ज्यादा देखी गई कौन सी मूवी

संक्षेप: ओटीटी पर हर हफ्ते ढेरों फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं, लेकिन चुनिंदा ही होती हैं जिन्हें दर्शकों का प्यार मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते की टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट, जिन्हें सबसे ज्यादा देखा गया।

ऑरमैक्स मीडिया ने ओटीटी पर बीते हफ्ते सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है। तो चलिए जान लेते हैं 29 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 के बीच ओटीटी पर कौन सी फिल्में सबसे ज्यादा देखी गई। साथ ही रैकिंग के लिहाज से कौन सी फिल्म लिस्ट में पहले नंबर पर है और किसे मिली है आखिरी पोजिशन। इस हफ्ते की टॉप 5 लिस्ट में आयुष्मान खुराना की 'थामा' से लेकर साउथ की फिल्म 'मास जथारा' तक को जगह मिली है। लेकिन किसे मिली है कौन सी पोजिशन यह जान लेना है जरूरी।

ओटीटी पर हर हफ्ते ढेरों फिल्में और वेब सीरीज आती रहती हैं, लेकिन हर किसी को उतना प्यार नहीं मिलता। टॉप 5 की लिस्ट बताती है कि किन पांच फिल्मों को जनता ने सबसे ज्यादा देखा।

मास जथारा - रवि तेजा और श्रीलीला जैसे सितारों से सजी इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग भले ही कम हो, लेकिन ओटीटी पर इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सिर्फ पिछले हफ्ते में 13 लाख से ज्यादा लोगों ने इस फिल्म को देखा है। कहानी है एक ईमानदार पुलिसवाले की जो अन्याय के खिलाफ हर हाल में खड़ा रहता है। ट्विस्ट तब आता है जब उसका ट्रांसफर एक ऐसे गांव में हो जाता है जहां एक ड्रग डीलर की वजह से क्राइम अपने पीक पर है। टॉप 5 की लिस्ट में यह मूवी पांचवीं पोजिशन पर है।

रात अकेली है : द बंसल मर्डर्स - नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे स्टारर इस फिल्म का पहला पार्ट लोगों को खूब पसंद आया था, जब दूसरा पार्ट रिलीज हुआ तो भी इसे लोगों ने काफी प्यार दिया है। यह एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसमें नवाजु्द्दीन सिद्दीकी एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। टॉप 5 की लिस्ट में यह फिल्म चौथे नंबर पर है।

हक - पिछले दिनों काफी चर्चा में रही इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' अब ओटीटी पर आ चुकी है। सिर्फ पिछले हफ्ते में ओटीटी पर 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इस फिल्म को देखा है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जिसकी IMDb पर रेटिंग 8.2 है और सुपन वर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म को टॉप 5 की लिस्ट में तीसरी पोजिशन मिली है।

दीवानियत - हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को भले ही थिएटर्स में खास अच्छा रिस्पॉन्स ना मिला हो, लेकिन ओटीटी पर यह कमाल कर रही है। यह ओटीटी प्लेटफॉर्म जी-5 पर आई है और महज 4.9 रेटिंग वाली इस रोमांटिक ड्रामा मूवी को टॉप 5 की लिस्ट में दूसरी पोजिशन मिली है। इसे पिछले हफ्ते में 22 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है।