Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़वेब सीरीजTop 5 Movies on OTT this week Haq to Thamma and Deewaniyat know which one is Best
ओटीटी पर इस हफ्ते की टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट, जानिए सबसे ज्यादा देखी गई कौन सी मूवी

ओटीटी पर इस हफ्ते की टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट, जानिए सबसे ज्यादा देखी गई कौन सी मूवी

संक्षेप:

ओटीटी पर हर हफ्ते ढेरों फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं, लेकिन चुनिंदा ही होती हैं जिन्हें दर्शकों का प्यार मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते की टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट, जिन्हें सबसे ज्यादा देखा गया।

Jan 05, 2026 07:13 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऑरमैक्स मीडिया ने ओटीटी पर बीते हफ्ते सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है। तो चलिए जान लेते हैं 29 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 के बीच ओटीटी पर कौन सी फिल्में सबसे ज्यादा देखी गई। साथ ही रैकिंग के लिहाज से कौन सी फिल्म लिस्ट में पहले नंबर पर है और किसे मिली है आखिरी पोजिशन। इस हफ्ते की टॉप 5 लिस्ट में आयुष्मान खुराना की 'थामा' से लेकर साउथ की फिल्म 'मास जथारा' तक को जगह मिली है। लेकिन किसे मिली है कौन सी पोजिशन यह जान लेना है जरूरी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ओटीटी पर हर हफ्ते ढेरों फिल्में और वेब सीरीज आती रहती हैं, लेकिन हर किसी को उतना प्यार नहीं मिलता। टॉप 5 की लिस्ट बताती है कि किन पांच फिल्मों को जनता ने सबसे ज्यादा देखा।

मास जथारा - रवि तेजा और श्रीलीला जैसे सितारों से सजी इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग भले ही कम हो, लेकिन ओटीटी पर इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सिर्फ पिछले हफ्ते में 13 लाख से ज्यादा लोगों ने इस फिल्म को देखा है। कहानी है एक ईमानदार पुलिसवाले की जो अन्याय के खिलाफ हर हाल में खड़ा रहता है। ट्विस्ट तब आता है जब उसका ट्रांसफर एक ऐसे गांव में हो जाता है जहां एक ड्रग डीलर की वजह से क्राइम अपने पीक पर है। टॉप 5 की लिस्ट में यह मूवी पांचवीं पोजिशन पर है।

रात अकेली है : द बंसल मर्डर्स - नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे स्टारर इस फिल्म का पहला पार्ट लोगों को खूब पसंद आया था, जब दूसरा पार्ट रिलीज हुआ तो भी इसे लोगों ने काफी प्यार दिया है। यह एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसमें नवाजु्द्दीन सिद्दीकी एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। टॉप 5 की लिस्ट में यह फिल्म चौथे नंबर पर है।

हक - पिछले दिनों काफी चर्चा में रही इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' अब ओटीटी पर आ चुकी है। सिर्फ पिछले हफ्ते में ओटीटी पर 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इस फिल्म को देखा है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जिसकी IMDb पर रेटिंग 8.2 है और सुपन वर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म को टॉप 5 की लिस्ट में तीसरी पोजिशन मिली है।

दीवानियत - हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को भले ही थिएटर्स में खास अच्छा रिस्पॉन्स ना मिला हो, लेकिन ओटीटी पर यह कमाल कर रही है। यह ओटीटी प्लेटफॉर्म जी-5 पर आई है और महज 4.9 रेटिंग वाली इस रोमांटिक ड्रामा मूवी को टॉप 5 की लिस्ट में दूसरी पोजिशन मिली है। इसे पिछले हफ्ते में 22 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है।

थामा - आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'थामा' मैडॉक की एक और अनूठी पेशकश है। फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है और इसे 23 लाख लोगों ने सिर्फ पिछले हफ्ते में देखा है। फिल्म को आगे भी अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। यह स्त्री, स्त्री-2, भेड़िया और मुंज्या यूनिवर्स को आगे बढ़ाती है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Netflix

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।