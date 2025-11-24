OTT Top 5: ओटीटी पर इस हफ्ते की टॉप 5 फिल्में, जानिए किसे मिली पहली पोजिशन
Top 5 most watched films: ओटीटी पर इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट में कांतारा और जॉली एलएलबी 3 समेत साउथ की भी कुछ फिल्मों के नाम शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है टॉप पर?
ओटीटी पर इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट में इस बार जो नाम आए हैं उनमें एक नाम ऐसा भी है, जो पिछले कुछ हफ्ते से लगातार टॉप 5 में बना हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं ऑरमैक्स मीडिया की इस हफ्ते जारी की गई लिस्ट में कौन सी फिल्मों ने टॉप 5 में जगह बनाई है और लिस्ट में इस हफ्ते पहली पोजिशन पर कौन है। इस हफ्ते टॉप 5 की लिस्ट में कांतारा, ड्यूड, बारामुला, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ और जॉली एलएलबी 3 को जगह मिली है। लेकिन पहली पोजिशन पर कौन है? चलिए जानते हैं।
'जॉली एलएलबी 3'
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' टॉप 5 की लिस्ट में पांचवें नंबर पर है। सिनेमाघरों में धमाल मचा चुकी यह फिल्म जब से ओटीटी पर आई है तब से धमाल मचा रही है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की यह फिल्म थिएटर्स के बाद अब ओटीटी पर दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है।
जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ
ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर आई हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ इस लिस्ट में चौथी पोजिशन पर है। बात करें नेटफ्लिक्स की तो बारामुला को इस लिस्ट में तीसरी पोजिशन मिली है।
ड्यूड
साउथ के सुपरस्टार एक्टर की फिल्म ड्यूड को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। टॉप 5 की लिस्ट में यह फिल्म नंबर दो पर मौजूद है। बता दें कि यह फिल्म दर्शकों के दिलों पर लगातार राज कर रही है।
कांतारा - अ लीजेंड चैप्टर 1
थिएटर्स पर धूम मचाने के बाद अब कांतारा चैप्टर 1 ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। आप यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। फिल्म का पहला पार्ट दर्शकों को बहुत पसंद आया था और अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी सबको पसंद आ रहा है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
