Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़वेब सीरीजthriller movie suggestion manoj Bajpayee short film kriti is mind boggling youtube 20million plus views watch for free
थ्रिल के शौकीन हैं तो मिस ना करें ये शॉर्ट फिल्म, 19 मिनट में हिल जाएंगे दिमाग के तार, 20+ मिलियन व्यूज

थ्रिल के शौकीन हैं तो मिस ना करें ये शॉर्ट फिल्म, 19 मिनट में हिल जाएंगे दिमाग के तार, 20+ मिलियन व्यूज

संक्षेप:

शॉर्ट फिल्म और थ्रिलर देखने के शौकीन हैं तो यहां आपके लिए एक धांसू सजेशन है। यह फिल्म आप खुद देखने के बाद अपने दोस्तों को सजेस्ट किए बिना नहीं रह पाएंगे। समझने के लिए तेज दिमाग चाहिए।

Jan 28, 2026 03:47 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शॉर्ट मूवी सीरीज में आज आपके लिए एक और इंट्रेस्टिंग सजेशन है। अगर आप मिस्ट्री, थ्रिलर देखने के शौकीन हैं तो मनोज बाजपेयी की एक मिस्ट्री-थ्रिलर है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का नाम है कृति। साल 2016 में आई इस शॉर्ट फिल्म को यूट्यूब पर 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो यह 7.2 है। फिल्म में राधिका आप्टे और नेहा शर्मा भी हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जब सपन को होता है प्यार...

शॉर्ट फिल्म और साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप फिल्में देखने का शौक है तो हो सकता है मनोज बाजपेयी की ये चर्चित फिल्म आपने देखी हो। अगर नहीं देखी तो फटाफट देख डालें और अपने दोस्तों को भी भेज दें। यह शॉर्ट फिल्म करीब 19 मिनट की है। मनोज बाजपेयी इसमें सपन के रोल में हैं। उन्हें एक लड़की से प्यार होता है जिसका नाम कृति है। सपन को लगता है कि यह लड़की असली नहीं उनकी कल्पना है जिसके लिए वह अपनी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कल्पना से मदद लेते हैं। डॉक्टर कल्पना का रोल राधिका आप्टे ने निभाया है। सपन कल्पना के सामने साबित करने की कोशिश करता है कि जिस लड़की कृति से उसे प्यार हुआ है, वह असली है। कल्पना नहीं मानती और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना देखने वालों ने नहीं की होगी।

ये भी पढ़ें:अवैध संबंध पर बनी ये शॉर्ट फिल्म 14 मिनट का फुल टाइमपास, 15+ मिलियन व्यूज

कुछ हुए कन्फ्यूज तो कई को लगी शानदार

इंट्रेस्टिंग बात ये है कि कई लोग फिल्म देखकर कन्फ्यूज भी हो रहे हैं। यूट्यूब पर कई कमेंट्स हैं जिनमें लोगों ने फिल्म की तारीफ की है। एक यूजर ने लिखा है, फिल्म बहुत इंट्रेस्टिंग है, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंड है और फिल्म ने कमाल कर दिया। एक ने लिखा है, मुझे लगता है कि कई लोग कन्फ्यूज हो गए, इसीलिए मुझे ये फिल्म पसंद आई। एक कमेंट है, क्या कहानी है भाई शानदार। कुछ लोग लिख रहे हैं कि शायद ये स्किट्सफ्रीनिया का लक्षण है। वहीं कुछ ने लिखा है कि इस टॉपिक पर पूरी फिल्म बननी चाहिए।

यहां क्लिक करके देखें फिल्म

ये भी पढ़ें:कम समय और मुफ्त में देखें ये 7 शॉर्ट फिल्में, झकझोर कर रख देंगे ट्विस्ट
Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में पिछले पांच वर्षों से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम लीड कर रही हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। फिल्म, ओटीटी, टीवी, फूड और फैशन विषयों पर उनकी गहरी पकड़ के साथ ही उन्होंने कई नामी सेलिब्रिटीज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं। बी.एससी (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट काजल का साइंस बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस और प्रिवेंटिव केयर जैसे गंभीर विषयों पर 'रिसर्च-ड्रिवेन' और 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड के साथ-साथ मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जहां वह जटिल मेडिकल रिसर्च और डॉक्टरों के इनपुट को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
short movies

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।