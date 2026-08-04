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Netflix Watch : नेटफ्लिक्स पर आते ही नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही साउथ की ये फिल्म, 350 करोड़ की मूवी को पछाड़ा

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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नेटफ्लिक्स पर हाल ही में साउथ की फिल्म एड हुई है और आते ही इस फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा दिया है। इस मूवी ने कई टॉप बॉलीवुड मूवीज और सीरीज को पछाड़ दिया है।

gatta kusthi 2
गट्टा कुश्ती 2 नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेन्डिंग

नेटफ्लिक्स ओटीटी के पॉपुलर प्लेटफॉर्म में से एक हैं। कई फिल्में और वेब सीरीज को एक्स्क्लूसिवली नेटफ्लिक्स में रिलीज किया जाता है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, साउथ और कोरियन फिल्में और सीरीज देखने को मिलती हैं। अब इन दिनों नंबर 1 पर फिल्म ट्रेंड कर रही है गट्टा कुश्ती 2 (Gatta Kusthi 2)। इस फिल्म ने कई बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज को पछाड़ दिया है नेटफ्लिक्स पर।

4 साल बाद आया दूसरा पार्ट

बता दें कि गट्टा कुश्ती 2 का पहला पार्ट 4 साल पहले आया था। पहला पार्ट भी सुपरहिट था और दूसरे पार्ट ने भी रिलीज होते ही कमाल कर दिया है। फिल्म में विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल में हैं। फिल्म ने थिएटर में जितना कमाल किया था, उतना ही ओटीटी पर फिल्म का कमाल जारी है।

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क्या है गट्टा कुश्ती 2 की स्टोरी

गट्टा कुश्ती 2 की स्टोरी की बात करें तो इसमें वीरा और कीर्ती पहले पार्ट के बाद अब दूसरे पार्ट में अपनी बेटी माती की परवरिश करती है। इसमें इनकी कपल स्टोरी रिवर्स हो जाती है। वीरा जहां घर पर रहकर सब देखता है, वहीं कीर्ति रेसलिंग में अपना करियर बनाती हैं। दोनों की लाइफ में काफी बदलाव आते हैं खासकर पैरेंटिंग को लेकर। वहीं इस बीच उनके रिश्ते को और मुश्किलों का तब सामना करना पड़ता है जब कोच उनकी शादी को बर्बाद करने की कोशिश करता है।

यह फिल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा में अवेलेबल है। इस स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा को चेल्ला अय्यावु डायरेक्ट कर रहे हैं।

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पेद्दी को किया पीछे

राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म पेद्दी नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 थी। लेकिन अब गट्टा कुश्ती ने पेद्दी को पीछे कर नंबर 1 पर जगह बना ली है।

गट्टा कुश्ती का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

तमिल फिल्म गट्टा कुश्ती की बात करें तो इस मूवी का 27 करोड़ बजट था और मूवी ने वर्ल्डवाइड 60 करोड़ कमाए थे। यह कॉलीवुड की इस साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है।

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नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेन्डिंग फिल्मों की लिस्ट

नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेन्डिंग फिल्मों की लिस्ट के बारे में बता दें कि इसमें नंबर 1 पर गट्टा कुश्ती है, दूसरे नंबर पर पेद्दी, तीसरे नंबर पर कॉन सिटी और इसे भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसके बाद आती है इक्का, राव बहादुर, स्पाइडर मैन होम कमिंग, स्पाइडर मैन फार फ्रॉम होम (स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे के बाद ये दोनों ट्रेन्ड कर रही हैं), 72 हार्स, 14 पीक्स, पति पत्नी और वो दो।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


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