नेटफ्लिक्स की इस रोमांटिक कॉमेडी ने जीता है 1 फिल्मफेयर, अब तक आ चुके हैं 3 सीजन
आज हम आपको नेटफ्लिक्स की उस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज के बारे में बता रहे हैं जिसने IIFA अवॉर्ड जीता है। इस सीरीज के तीन सीजन आ चुके हैं। फैंस को अब चौथे सीजन का इंतजार है।
यहां हम आपको नेटफ्लिक्स की उस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज के बारे में बता रहे हैं जिसका पहला सीजन साल 2020 में आया था। इस सीरीज के अबतक तीन सीजन आ चुके हैं। अब फैंस को चौथे सीजन का इंतजार है। हम नेटफ्लिक्स की जिस सीरीज की बात कर रहे हैं, उसने अपने नाम एक IIFA अवॉर्ड भी किया है।
पहचान पाए सीरीज का नाम?
क्या आप पहचान पाए सीरीज का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सीरीज का नाम है मिसमैच्ड। सीरीज में रोहित सराफ और प्राजक्ता कोली लीड रोल में नजर आए थे। दोनों की ऑनस्क्रीम केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था।
सीरीज ने जीता फिल्मफेयर
मिसमैच्ड के तीसरे सीजन को बेस्ट टाइटल ट्रैक के लिए IIFA डिजिटल अवॉर्ड मिल चुका है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6 है। सीरीज के कुल तीन सीजन आ चुके हैं। हाल ही में रोहित सराफ ने फराह खान के व्लॉग में कंफर्म किया था कि इस सीरीज का चौथा सीजन भी आएगा। आईएमडीबी की मानें तो सीरीज का चौथा सीजन अगले साल आ सकता है।
नजर आए थे ये सितारे
यह सीरीज एक किताब पर आधारित है। इस सीरीज में प्राजक्ता कोली का नाम डिंपल है और रोहित सराफ का नाम ऋषि है। यह सीरीज संध्या मेनन की किताब व्हेन डिंपल मेट ऋषि पर आधारित है। इस सीरीज में रोहित और प्राजक्ता के अलावा अभिनव शर्मा, रणविजय सिंह, विद्या मालवडे, प्रिया बनर्जी और तारुक रैना जैसे कलाकार नजर आए थे।
