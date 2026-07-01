साउथ में बुरी तरह फ्लॉप, हिंदी डब यूट्यूब पर ब्लॉकबस्टर, बनाया 1 बिलियन व्यूज का रिकॉर्ड
साउथ की एक ऐसी फिल्म जिसके हिंदी डब्ड वर्जन को यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यूज मिले हैं। इंट्रेस्टिंग बात ये है कि मूवी 9 साल पहले रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप थी।
साउथ फिल्मों का नशा अब लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। लोग अब ओटीटी पर मलयालम या साउथ की फिल्में खोजते हैं। पहले ये मूवीज यूट्यूब पर ही देखी जाती थीं। यूट्यूब यूनिवर्स के हिंदी दर्शकों के लिए साई श्रीनिवास बेल्लमकोंडा अमिताभ बच्चन से कम नहीं। उनकी एक फिल्म ने यूट्यूब पर नया रिकॉर्ड बनाया है। इंट्रेस्टिंग बात है कि यह फिल्म फ्लॉप थी और यूट्यूब पर इसको 1 बिलियन व्यूज मिल चुके हैं। अगर आप बेल्लमकोंडा की फिल्में देखते रहे हैं तो आपने भी यह मूवी जरूर देखी होगी।
क्या है फिल्म का प्लॉट
जिस फिल्म की यहां बात हो रही है, उसका टाइटल है जया जानकी नायका। फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी। एक्टर साई श्रीनिवास बेल्लमकोंडा और एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह हैं। फिल्म की कहानी कुछ ऐसे है कि गगन और स्वीटी को प्यार हो जाता है। दोनों को अलग होना पड़ता है क्योंकि स्वीटी के पिता इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते। एक दिन किसी परिवार को ठगों से बचाते वक्त गगन अनजाने में स्वीटी को बचाने की कसम खाता है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप थी। हालांकि यह डिजिटल ब्लॉकबस्टर रही। बता दें कि फिल्म की आईएमडीबी कुछ खास नहीं 5.2 है।
यूट्यूब पर बंपर चली फिल्म
इस फिल्म को यूट्यूब पर खूब देखा गया। जया जानकी नायका पेन मूवीज के यूट्यूब चैनल पर 7 साल पहले अपलोड की गई थी। हिंदी में यह खूंखार के नाम से है। फिल्म को 1 बिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इसे 6.3 मिलियन लाइक्स मिले हैं। मजेदार बात है कि फिल्म के 1 बिलियन व्यूज होने की बात वायरल होने के बाद लोग फिर से यूट्यूब पर देखने पहुंच रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि यह दुनिया की पहली फिल्म है जिसे यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यूज मिले हैं। फिल्म के इतने व्यूज सिर्फ पेन के यूट्यूब पर इतने हैं। दूसरे चैनल्स पर भी फिल्म अपलोड किया गया है और वहां भी खूब देखी गई है।
ये फिल्में भी हैं पॉप्युलर
अगर आपको एक्शन मूवीज पसंद हैं तो आप बेल्लमकोंडा की इंस्पेक्टर विजय (कवचम), महाबली (साक्ष्यम), सीता राम (सीता), स्पीडुन्नोडु जैसी फिल्में देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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