नेटफ्लिक्स टॉप 10 में दस हफ्तों से ट्रेंड कर रही ये सीरीज, जीते हैं 113 अवॉर्ड्स

आज हम आपको नेटफ्लिक्स की उस सीरीज के बारे में बता रहे हैं जिसका पहला सीजन करीब 10 हफ्तों से नेटफ्लिक्स के टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए है। ये सीरीज ओटीटी की सबसे महंगी शोज में से एक है। इस सीरीज का अगला सीजन जल्द ही नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करेगा। सीरीज आईएमडीबी की टॉप 200 शोज की लिस्ट में आता है।

पहचान पाए सीरीज का नाम क्या आप पहचान पाए सीरीज का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बता रहे हैं। इस सीरीज का नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। यह एक अमेरिकी सुपरनेचुरल साइंस फिक्शन हॉरर सीरीज है। सीरीज को मैट डफर और रॉस डफर ने बनाया है।

अबतक आ चुके हैं चार सीजन इस सीरीज के अबतक चार सीजन आ चुके हैं। सीरीज का पांचवा सीजन जल्द ही नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगा। सीरीज का पांचवा सीजन 27 नवंबर सुबह साढ़े छह बजे प्रीमियर होगा। सीजन 5 के पहले 4 एपिसोड रिलीज होंगे। इसके बाद दिसंबर में बाकी के तीन एपिसोड्स रिलीज होंगे। इस सीरीज के चार सीजन में 34 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज का पहला सीजन नेटफ्लिक्स टॉप 10 में पिछले 10 हफ्तों से बना हुआ है।