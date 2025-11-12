Hindustan Hindi News
नेटफ्लिक्स टॉप 10 में दस हफ्तों से ट्रेंड कर रही ये सीरीज, जीते हैं 113 अवॉर्ड्स

नेटफ्लिक्स टॉप 10 में दस हफ्तों से ट्रेंड कर रही ये सीरीज, जीते हैं 113 अवॉर्ड्स

संक्षेप: Netflix Top 10: आज हम आपको ओटीटी पर मौजूद सबसे महंगी शोज में से एक के बारे में बता रहे हैं। इस सीरीज का पहला सीजन पिछले 10 हफ्तों से नेटफ्लिक्स टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए है। 

Wed, 12 Nov 2025 01:03 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
आज हम आपको नेटफ्लिक्स की उस सीरीज के बारे में बता रहे हैं जिसका पहला सीजन करीब 10 हफ्तों से नेटफ्लिक्स के टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए है। ये सीरीज ओटीटी की सबसे महंगी शोज में से एक है। इस सीरीज का अगला सीजन जल्द ही नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करेगा। सीरीज आईएमडीबी की टॉप 200 शोज की लिस्ट में आता है।

पहचान पाए सीरीज का नाम

क्या आप पहचान पाए सीरीज का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बता रहे हैं। इस सीरीज का नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। यह एक अमेरिकी सुपरनेचुरल साइंस फिक्शन हॉरर सीरीज है। सीरीज को मैट डफर और रॉस डफर ने बनाया है।

अबतक आ चुके हैं चार सीजन

इस सीरीज के अबतक चार सीजन आ चुके हैं। सीरीज का पांचवा सीजन जल्द ही नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगा। सीरीज का पांचवा सीजन 27 नवंबर सुबह साढ़े छह बजे प्रीमियर होगा। सीजन 5 के पहले 4 एपिसोड रिलीज होंगे। इसके बाद दिसंबर में बाकी के तीन एपिसोड्स रिलीज होंगे। इस सीरीज के चार सीजन में 34 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज का पहला सीजन नेटफ्लिक्स टॉप 10 में पिछले 10 हफ्तों से बना हुआ है।

आईएमडीबी की मानें स्ट्रेंजर थिंग्स 12 प्राइमटाइण एमी अवॉर्ड्स समेत कुल 113 अवॉर्ड्स जीते हैं। यह शो टॉप रेटेड टीवी शोज की लिस्ट में नंबर 124 पर आता है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
