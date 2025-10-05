200 करोड़ में बनी नेटफ्लिक्स की ये हिंदी सीरीज, जीते थे 30 अवॉर्ड्स
आज हम आपको नेटफ्लिक्स की उस हिंदी सीरीज के बारे में बता रहे हैं जिसका बजट करीब 200 करोड़ था। आईएमडीबी के मुताबिक, इस सीरीज ने कुल 30 अवॉर्ड्स जीते थे। इस सीरीज में कुल 9 एपिसोड्स है।
पहचान कौन? में आज हम आपको नेटफ्लिक्स की उस हिंदी सीरीज के बारे में बता रहे हैं जिसका बजट 200 करोड़ था। ये सीरीज साल 2024 में रिलीज हुई थी। इस सीरीज में बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे नजर आए थे। इस सीरीज में कुल 9 एपिसोड्स है। आईएमडीबी की मानें तो इस सीरीज ने छोटे-बड़े मिलाकर कुल 30 अवॉर्ड्स जीते थे।
पहचान पाए सीरीज का नाम?
क्या आप पहचान पाए सीरीज का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सीरीज का नाम है हीरामंडी। हीरामंडी को बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर डायरेक्टर्स में से एक संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया है।
नजर आए थे ये फिल्मी सितारे
हीरामंडी में कुल 9 एपिसोड्स थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इस सीरीज का बजट 200 करोड़ था। यह एक पीरियॉडिक रोमांटिक ड्रामा है। इस सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, शरमिन सेगल, फरदीन खान, संजीदा शेख और जयित भाटिया जैसे कलाकार नजर आए थे।
6.3 है आईएमडीबी रेटिंग
आईएमडीबी की मानें तो इस सीरीज ने कुल 30 अवॉर्ड्स जीते थे। इस लिस्ट में 2 IIFA अवॉर्ड्स, 5 इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवॉर्ड और 5 फिल्मफेयर जैसे अवॉर्ड्स शामिल हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है।
