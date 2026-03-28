पाकिस्तान में 15 हफ्तों से ट्रेंड कर रही ये हिंदी कोर्टरूम ड्रामा सीरीज, 8 है IMDb रेटिंग
आज हम आपको नेटफ्लिक्स की उस हिंदी वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं जो पिछले 15 हफ्तों से पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही है। इस सीरीज का अगला सीजन जल्द ही रिलीज होने वाला है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो देख डालिए।
हिंदी शोज और फिल्मों को पाकिस्तान में खूब पसंद किया जाता है। पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में अक्सर हिंदी फिल्मों और शोज के नाम नजर आते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही हिंदी शो का नाम बता रहे हैं जो पिछले 15 हफ्तों से पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही है। इस सीरीज का नया सीजन जल्द ही रिलीज होने वाला है। यह सीरीज एक कॉमेडी कोर्टरूम ड्रामा है। क्या आप पहचान पाए सीरीज का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सीरीज का नाम है- मामला लीगल है।
2024 में रिलीज हुआ था मामला लीगल है
मामला लीगल है साल 2024 में रिलीज हुआ था। इस सीरीज में रवि किशन, नैला ग्रेवाल, निधि बिष्ट, अनंत जोशी और अंजुम बत्रा जैसे कलाकार नजर आए हैं। ये सीरीज पिछले 15 हफ्तों से पाकिस्तान नेटफ्लिक्स टॉप 10 में बनी हुई है।
कितनी है इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग
मामला लीगल है की आईएमडीबी रेटिंग 8 है। इसका अभी एक ही सीजन आया है। एक सीजन में कुल 8 एपिसोड्स हैं।सीरीज के अगले सीजन का ऐलान हो चुका है। उसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है।
कब रिलीज हो रहा मामला लीगल का दूसरा सीजन
मामला लीगल है का दूसरा सीजन 3 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। इस सीजन में कुशा कपिला और दिनेश लाल यादव भी नजर आनेवाले हैं। इस नए सीजन में 'चूहों द्वारा गांजा खाने' और ‘तोतों पर अश्लीलता का आरोप’ जैसे अजीबोगरीब मामले देखने को मिलेंगे। इस सीरीज के क्रिएटर्स हैं- समीर सक्सैना, कुणाल अनेजा और सौरभ खन्ना।
मामला लीगल है के अलावा टॉप 10 में हैं ये हिंदी सीरीज
मामला लीगल है के अलावा इंडियन सीरीज हेलो बच्चों और इमरान हाशमी की सीरीज तस्करी: द स्मगलर्स वेब भी पाकिस्ता में ट्रेंड कर रहा है। तस्करी पिछले 10 हफ्तों से पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रहा है। हेलो बच्चों की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। वहीं,तस्करी की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है।
पाकिस्तान टॉप 10 की लिस्ट में हेलो बच्चों लिस्ट में 5वें नंबर पर है। इमरान हाशमी की सीरीज तस्करी लिस्ट में छठे नंबर पर है और मामला लीगल है सीजन 1 10वें नंबर पर है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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