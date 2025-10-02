This 2023 Netflix Hindi Survival Drama Series won three filmfare awards 8 IMDb rating Kaala Pani 7 एपिसोड्स की इस सर्वाइवल ड्रामा थ्रिलर को मिले 3 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स, 8 है IMDb रेटिंग, Web-series Hindi News - Hindustan
आज हम आपको नेटफ्लिक्स की उस सर्वाइवल ड्रामा सीरीज का नाम बता रहे हैं जिसने तीन फिल्मफेयर अवॉर्ड्स जीते थे। यह सीरीज साल 2023 में आई थी। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 01:09 PM
पहचान कौन में आज हम आपको नेटफ्लिक्स की उस सर्वाइवल ड्रामा सीरीज की बारे में बता रहे हैं जिसने तीन फिल्मफेयर अवॉर्ड्स जीते थे। यह सीरीज साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी। यह सीरीज इतनी दिलचस्प है कि आप आखिरी एपिसोड तक सीरीज से जुड़े रहेंगे। इस सीरीज को समीर सक्सेना ने बनाया है। वहीं, सीरीज को लिखा है बिस्वपति सरकार, निमिषा मिश्रा, संदीप साकेत और अमित गोलानी ने।

सीरीज में हैं कुल 7 एपिसोड्स

क्या आप पहचान पाए इस सीरीज का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सीरीज का नाम है काला पानी। इस सीरीज में कुल 7 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे का है।

सीरीज ने जीते तीन फिल्मफेयर

सीरीज के कलाकारों की बात करें तो सीरीज में मोना सिंह, सुकंत गोयल, आरुषी शर्मा, राधिका महरोत्रा, विकास कुमार, राजेश खट्टर और आशुतोष गोवारिकर जैसे कलाकार नजर आए हैं। सीरीज को तीन फिल्मफेयर मिले हैं। इस सीरीज को बेस्ट साउंड डिजाइन (सीरीज), बेस्ट डायरेक्टर (समीर सक्सेना और अमित गोलानी) और बेस्ट ओरिजनल स्टोरी का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था।

सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग

इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 है। सीरीज के प्लॉट की बात करें तो अंडमान और निकोबार में एक रहस्यमय बीमारी फैल जाती है। ऐसे में वहां फंसे लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं।

