32 एपिसोड्स वाली इस हिंदी सीरीज के नाम हैं 66 अवॉर्ड्स, 9 है IMDb रेटिंग

आज हम आपको साल 2020 में आई उस हिंदी कॉमेडी वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं जिसने अपने नाम 66 अवॉर्ड्स जीते हैं। इस सीरीज की के अबतक चार सीजन आ चुके हैं। हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं वो हिंदी वेब सीरीज की लिस्ट में सबसे लोकप्रिय सीरीज में से एक है। इस सीरीज के चार सीजन में कुल 32 एपिसोड्स हैं।

इस सीरीज का नाम है पंचायत। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9 है।

साल 2020 में आया था पहला सीजन? इस सीरीज का पहला सीजन साल 2020 में आया था। सीरीज का दूसरा सीजन 2022, तीसरा सीजन 2024 और चौथा सीजन जून 2025 में आया था। इस सीरज में जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, फैसल मलिक, चंदन रॉय, सानविका, दुर्गेश कुमार, पंकज झा और आसिफ खान जैसे कलाकार नजर आए हैं।