This 2020 Prime Video Hindi Web Series won 66 awards 9 IMDb rating panchayat 4 seasons 32 episodes 32 एपिसोड्स वाली इस हिंदी सीरीज के नाम हैं 66 अवॉर्ड्स, 9 है IMDb रेटिंग, Web-series Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़वेब सीरीजThis 2020 Prime Video Hindi Web Series won 66 awards 9 IMDb rating panchayat 4 seasons 32 episodes

32 एपिसोड्स वाली इस हिंदी सीरीज के नाम हैं 66 अवॉर्ड्स, 9 है IMDb रेटिंग

आज हम आपको एक ऐसी हिंदी कॉमेडी सीरीज के बारे में बता रहे हैं जिसके नाम 66 अवॉर्ड्स हैं। इस सीरीज के चार सीजन हैं जिसमें कुल 38 एपिसोड्स हैं। वहीं, सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो सीरीज की रेटिंग 9 है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 12:30 PM
share Share
Follow Us on
32 एपिसोड्स वाली इस हिंदी सीरीज के नाम हैं 66 अवॉर्ड्स, 9 है IMDb रेटिंग

आज हम आपको साल 2020 में आई उस हिंदी कॉमेडी वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं जिसने अपने नाम 66 अवॉर्ड्स जीते हैं। इस सीरीज की के अबतक चार सीजन आ चुके हैं। हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं वो हिंदी वेब सीरीज की लिस्ट में सबसे लोकप्रिय सीरीज में से एक है। इस सीरीज के चार सीजन में कुल 32 एपिसोड्स हैं।

क्या आप पहचान पाए सीरीज का नाम?

क्या आप पहचान पाए सीरीज का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सीरीज का नाम है पंचायत। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9 है।

साल 2020 में आया था पहला सीजन?

इस सीरीज का पहला सीजन साल 2020 में आया था। सीरीज का दूसरा सीजन 2022, तीसरा सीजन 2024 और चौथा सीजन जून 2025 में आया था। इस सीरज में जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, फैसल मलिक, चंदन रॉय, सानविका, दुर्गेश कुमार, पंकज झा और आसिफ खान जैसे कलाकार नजर आए हैं।

सीरीज ने जीते हैं 66 अवॉर्ड्स

आईएमडीबी की मानें तो इस सीरीज के नाम 4 IIFA अवॉर्ड्स, 11 इंडियन टेलीविजन अकादमी अवॉर्ड्स, 9 फिल्मफेयर समेत कुल66 अवॉर्ड्स जीते हैं। वहीं, इस सीरीज के क्रिएटर्स की बात करें तो इसे चंदन कुमार और दीपक कुमार मिश्रा ने बनाया है।

Amazon Prime

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।