नेटफ्लिक्स की इस हिंदी रोमांटिक सीरीज ने जीते 10 अवॉर्ड्स, 8.2 है आईएमडीबी रेटिंग

हम आपको नेटफ्लिक्स की एक ऐसी रोमांटिक वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं जिसने 10 अवॉर्ड्स जीते। इस वेब सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। सीरीज के अब तक चार सीजन्स आ चुके हैं।

आज हम आपको नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा पॉपुलर रोमांटिक वेब सीरीज में से एक के बारे में बता रहे हैं। इस वेब सीरीज का पहला सीजन साल 2016 में आया था। सीरीज के अबतक चार सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज में लिव इन रिलेशनशिप के संघर्षऔर खूबसूरती को दिखाया गया है। नेटफ्लिक्स की इस सीरीज ने 10 अवॉर्ड्स भी जीते हैं।

क्या है सीरीज का नाम? क्या आप पहचान पाए सीरीज का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सीरीज का नाम है लिटिल थिंग्स। इस सीरीज का पहला सीजन साल 2016 में आया था। दूसरा सीजन 2018 में आया था। तीसरा सीजन 2019 में आया था और चौथा सीजन 2021 में आया था।

आ चुके हैं चार सीजन इस सीरीज के हर सीजन में 8 एपिसोड्स हैं। सीरीज में मिथिला पालकर और ध्रुव सहगल लीड रोल में नजर आए थे। आईएमडीबी की मानें तो इस सीरीज को छोटे-बड़े अवॉर्ड्स मिलाकर कुल 10 अवॉर्ड्स मिले हैं। इस लिस्ट में तीन फिल्मफेयर अवॉर्ड्स शामिल हैं। मिथिला पालकर को बेस्ट एक्ट्रेस के दो फिल्मफेयर और ध्रुव सहगल को बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला है।