The Vvaan OTT Release: 400 साल पुरानी वन देवी का राज अब OTT पर, जानिए कब और कहां देखें?
'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी ही नहीं, बल्कि इसके गानों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। ऐसे में अब ये फिल्म ओटीटी पर आ रही है।
The Vvaan Ott Release: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इस फिल्म में सिद्धार्थ और तमन्ना की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था। ये फिल्म साल 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी ही नहीं, बल्कि इसके गानों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। ऐसे में अब 'द वन' थिएटर के बाद OTT पर आ रही है। आइए जानते हैं 'द वन' ओटीटी पर कब आ रही है।
इस दिन ओटीटी पर आ रही है 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट'
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अब OTT पर आ रही है। अब फैंस इसे ऑनलाइन देख सकेंगे। दीपक कुमार मिश्रा की निर्देशित यह फिल्म इसी महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने जा रही है। प्राइम वीडियो ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर 'द वन' का वीडियो शेयर कर ओटीटी रिलीज डेट रिवील की है। बता दें कि प्राइम वीडियो और मेकर्स ने पोस्ट में बताया है कि 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' 20 नवंबर से एमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। सिद्धार्त और तमन्ना के साथ फिल्म का ट्रेलर भी दिखाया गया है।
'द वन' की कास्ट
'द वन' की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया के अलावा सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी, अनूप सोनी, मनीष पॉल, अवतार गिल, मलिंद समेत कई स्टार्स हैं। फिल्म को दीपक कुमार मिश्रा और अरुणभ कुमार ने डायरेक्ट किया है। वहीं बालाजी मोशन पिक्चर्स ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। बता दें कि सिद्धार्थ की यह पहली सुपरनेचुरल मिस्ट्री फिल्म है। तमन्ना हालांकि इससे पहले सुपरनेचुरल हॉरर मूवी कर चुकी हैं। देखते हैं कि दोनों की जोड़ी दर्शकों को पसंद आती है कि नहीं।
बिहार के इस पुराने मंदिर पर बनी है 'द वन'
'द वन' की कहानी बिहार के एक पुराने मंदिर वन देवी पर बनी है। डायरेक्टर दीपक मिश्रा ने खुद इस बारे में बताया था। दीपक ने बताया था कि पटना के पास एक वन देवी मंदिर है और वहां की ये सच्ची स्टोरी है।
जानें- 400 साल पुराने मंदिर की कहानी
दीपक मिश्रा ने बताया था कि वन देवी मंदिर करीब 400 साल पुराना है। वहां सूर्यास्त के बाद और मंदिर के कपाट बंद होने के बाद कोई नहीं जाता है। इतना ही नहीं पुजारी भी वहां नहीं रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद वहां वन देवी परिसर में घूमती हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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