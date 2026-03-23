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The Traitors 2: मुनव्वर से लेकर मलाइका और रिया तक, आ गई 'द ट्रेटर्स 2' की पूरी कंटेस्टेंट लिस्ट!

Mar 23, 2026 08:53 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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The Traitors India Season 2: करण जौहर होस्टेड रियलिटी टीवी शो द ट्रेटर्स का पहला सीजन सुपरहिट रहा था और तभी से फैंस इसके सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं। अनाउंसमेंट तो बहुत पहले ही किया जा चुका था, लेकिन अब यह भी जान लीजिए कि इस सीजन में कौन से सेलेब्रिटी बतौर कंटेस्टेंट जुड़ने वाले हैं।

The Traitors 2: मुनव्वर से लेकर मलाइका और रिया तक, आ गई 'द ट्रेटर्स 2' की पूरी कंटेस्टेंट लिस्ट!

'द ट्रेटर्स इंडिया' का पहला सीजन जबरदस्त हिट रहा था और अब सीजन-1 शानदार सक्सेस के बाद दूसरा सीजन ओटीटी पर वापसी करने के लिए तैयार है। अमेजन प्राइम वीडियो पर जल्द ही स्ट्रीम होने वाले इस शो के सीजन-2 में दर्शकों को हाई वोल्टेज ड्रामा, माइंड गेम्स और कई मजेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक नए सीजन की शूटिंग एक बार फिर राजस्थान के खूबसूरत सूर्यगढ़ पैलेस में की जा रही है, जो खेल को एक रॉयल और सीरियस माहौल देता है। शो के होस्ट करण जौहर ने पहले ही अपने इंट्रो सेगमेंट की शूटिंग शुरू कर दी है, जिससे फैंस के बीच उत्साह बढ़ गया है। लेकिन दर्शकों की नजर तो इस पर है कि इस सीजन में कौन से सेलेब्रिटीज बतौर कंटेस्टेंट शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं? तो चलिए जानते हैं।

सीजन-2 का हिस्सा होंगे ये 7 दमदार सेलेब्स

इस सीजन के लिए मेकर्स ने एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स और रियलिटी टीवी स्टार्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन लाया है। बिग बॉस तक की X पोस्ट के मुताबिक कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में मल्लिका शेरावत का नाम सबसे ऊपर है, जो अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। उनके अलावा एमटीवी रोडीज फेम रिया चक्रवर्ती भी सीजन-2 में नजर आएंगी। एक्टर दलिप तहिल और संजय कपूर भी करण जौहर होस्टेड शो का हिस्सा होने वाले हैं। बिग बॉस 17 के विनर रह चुके मुनव्वर फारूकी और बिग बॉस ओटीटी 2 के रनर-अप अभिषेक मल्हान का नाम भी लिस्ट में है। इनके अलावा पॉपुलर कॉमेडियन आदित्य कुलश्रेष्ठ (कुल्लू) और शालिनी पासी भी इस बार शो का हिस्सा होंगी।

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करण जौहर ने शुरू कर दी सूर्यगढ़ में शूटिंग

पिछली बार की तरह इस बार भी शो की लोकेशन को काफी खास रखा गया है। सूर्यगढ़ पैलेस की रॉयल्टी शो के मिस्ट्री वाले फॉर्मेट के साथ मेल खाती है। करण जौहर की मेजबानी पिछली बार दर्शकों को काफी पसंद आई थी, इसलिए इस सीजन में भी वह होस्टिंग की कमान संभाल रहे हैं। खबर है कि करण ने शूटिंग शुरू कर दी है और वे इस बार नए 'ट्रेटर्स' यानी गद्दारों को चुनने के लिए तैयार हैं। सीजन 1 की सफलता ने सक्सेस को सीजन 2 के लिए और भी बड़ा बनाने के लिए प्रेरित किया है। दर्शकों को इस बार खेल के नियमों और टास्क में भी कुछ नयापन देखने को मिल सकता है।

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क्या है शो का फॉर्मेट और कब हुई थी शुरुआत?

द ट्रेटर्स इंडिया एक ऐसा रियलिटी शो है जो पूरी तरह भरोसे और धोखे पर टिका है। इसमें सभी कंटेस्टेंट्स को मिलकर दिए गए टास्क पूरे करने होते हैं, लेकिन चुनौती यह है कि उनके बीच में ही कुछ 'गद्दार' छिपे होते हैं। बाकी खिलाड़ियों को इन गद्दारों को पहचानना होता है। इस शो का पहला सीजन साल 2025 में आया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और अब देखना यह है कि सीजन 2 को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। जिन सेलेब्स को इस बार अमेजन लेकर आ रहा है, वो शो में अलग ही तरह का फ्लेवर जोड़ते नजर आ सकते हैं।

Puneet Parashar

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Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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