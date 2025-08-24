The Great Indian Kapil Show Sidharth Malhotra Reply to Kaps on Flirting on Screen शादी के बाद रोमांस पर कपिल शर्मा ने खींची सिद्धार्थ मल्होत्रा की टांग, जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, Web-series Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
The Great Indian Kapil Show: द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया प्रोमो वीडियो जारी किया जा चुका है। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अपकमिंग एपिसोड में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर बतौर मेहमान आएंगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 10:53 AM
The Great Indian Kapil Show New Promo: 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का शनिवार का एपिसोड काफी दमदार रहा। दिग्गज उद्योगपतियों के बीच कपिल शर्मा और उनकी टीम ने ढेर सारी मस्ती की, और शो के आखिर में अपकमिंग एपिसोड का नया प्रोमो वीडियो भी जारी किया गया। नए प्रोमो में दिखाया गया है कि अगले शनिवार सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर कपिल के शो में बतौर मेहमान नजर आएंगे। सिद्धार्थ-जाह्नवी अपनी अपकमिंग फिल्म 'परम सुंदरी' को प्रमोट करने के लिए शो का हिस्सा बनेंगे।

जब कपिल शर्मा ने खींची टांग

दोनों लीड एक्टर्स के साथ फिल्म की बाकी स्टार कास्ट भी बतौर मेहमान कपिल के शो पर मौजूद होगी। प्रोमो वीडियो में कपिल शर्मा सिद्धार्थ मल्होत्रा के कूल लुक की तारीफ करते और फिर उनके रोमांस स्किल्स पर टांग खींचते नजर आते हैं। कपिल शर्मा फैंस की तरफ देखते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में कहते हैं, "सिद्धार्थ शादीशुदा होने के बावजूद रोमांस ऐसे करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं अभी।" कपिल की इस बात पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी बड़े कांटे का जवाब दिया।

सिद्धार्थ के जवाब पर छूटी हंसी

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, "हम तो साल में एक या दो बार... आप तो 100 एपिसोड में....।" सिद्धार्थ मल्होत्रा का इशारा कपिल शर्मा की फ्लर्टिंग स्किल्स पर था। सिद्धार्थ की इस बात पर नवजोत सिंह सिद्धू, अर्चना पूरण सिंह और फैंस भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मालूम हो कि जब भी कपिल शर्मा शो पर कोई फीमेल गेस्ट आती है तो कपिल शर्मा हमेशा उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। इस बात के लिए उन्हें फीमेल स्टार्स के साथ-साथ अक्सर मेल एक्टर्स भी छेड़ते नजर आ जाते हैं।

The Great Indian Kapil Show

